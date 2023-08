Caderas y cadencias

Foto: Sara Facio

Si me siguen en estas lecturas, la semana pasada cité "la perdurabilidad de la situación infantil". Sin pretenderlo, esta anécdota escolar que les presento, como mínima transita un aleteo conductor con los años que no se lograron batir a pesar del tiempo...La escena me acaricia al compás de esta memoria intensa, transcribo lo acontecido aquel mediodía en el comedor de una escuela pública. Era un año de creciente rumor político social al que yo no era sordo a pesar de la edad. Él volvía finalmente.Y no recuerdo la razón por la cual me levanté en medio de la comida levantando los brazos saludando a no se quién, o a quienes, en plan monería imitándolo. El Pocho -como lo llamaba mi abuela materna en tono familiar, tan lejos de mentarlo como mi otra abuela lo solía hacer en tono despectivo- Fue hacer ese gesto que no pasó desapercibido para la directora presente, que sin dejarme acabar la comida, ordenara que me levante con un gesto serio de autoridad y enojo cabeceando de costado señalando a la temida dirección.Algo de mi imaginación perceptiva temprana palpitaba el motivo: Esa directora, en la previa a un acto escolar patrio un par de meses antes, cayó imprevistamente en el ensayo de un número musical en el cual yo iba a participar cantando el tango "El Choclo". E inopinadamente obligó a la profe de música que cambie la letra en la parte de "luna en los charcos canyengue en las caderas", que se transformó en: "luna en los charcos canyengue en las cadencias". El problema parece que era nomás la palabra "cadera".Esperando en tensos instantes previosa a la directora, quien ingresó para interrogarme sobre cosas de injerencia personal y familiar. Prometo que sentí ese mediodía por primera vez el agujero en la tierra de una grieta a la que nos quisieron en realidad meter desde mucho antes que en octubre del 45. Esa mujer, con su enojo, su pesquisa, su interrogatorio canero; me estaba intentando llevar envalentonada de autoridad al lugar "correcto" en el que yo debía para ella ubicarme en la vida.Hasta que ocurrió este suceso en mi vida escolar, la verdad es que yo no sabía mucho de Perón y de Evita. Eran puro murmullo, elocuencias gestuales, paredes pintadas, conversaciones de cocina, finales de asado a encendidas interrupciones sonoras de parientes a los postres. En fin, mi vieja fue citada al cole y me defendió como debía ser. Unas semanas después escucharíamos con mi abuela materna por primera vez a la marchita enterita y entonada por su amado Huguito. Me la aprendería para siempre.Ahí, en esa dirección de escuela, desde ese encadenar movimientos y caderas como estigmas, fue que empecé a sentirme adentro mismo de lo que hoy nada ni nadie pudieran alejarme o asustarme; es ritmo de la vida, movimiento mismo de un sentir orgulloso sin el cual nos hubieran detenido a una gran masa del pueblo abandonados y hasta aniquilados para siempre, como intentó en vano esa directora conmigo, disparando furia sobre el rumbo accidentado de la historia de esta tierra. Llevo ese movimiento en armonía con la maravillosa música en cadera y en el corazón; cadencia hecha un grito con rabia y ternura. En tiempos de negacionismos y ataques de odio, ofrezco el sentimiento de todo este canyengue incorregible.Besos de esquina y abrazos de cancha.