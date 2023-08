Rossi, sobre la oposición: "Cada dos palabras dicen ajuste"

El funcionario aseguró que Massa fue "el que se llevó todos los aplausos y las miradas más serias" cuando participó en la vigésima edición del Consejo de las Américas / Foto: Pepe Mateos

El crecimiento económico, la generación sostenida de empleo y mejorar el nivel de vida del conjunto de la sociedad argentina son objetivos que solo se logran si el verbo que hegemoniza el programa económico es “desarrollar”. Ajustar no puede ser nunca la herramienta. #CouncilArg pic.twitter.com/gn4bGQk4yG — Agustín Rossi (@RossiAgustinOk) August 24, 2023

El jefe de Gabinete y candidato a vicepresidente por Unión por la Patria (UxP), Agustín Rossi, sostuvo este viernes que el plan "motosierra" impulsado por el candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Miel, para recortar gastos en caso de ganar las elecciones "ya se convirtió en serrucho" y destacó que su compañero de fórmula,al exponer este jueves en el Consejo de las Américas."La motosierra de Milei ya se convirtió en serrucho. Tira pelotas para adelante aunque sigue manteniendo un discurso agresivo y violento. Ayer no le fue bien con ese discurso, los argentinos buscan serenidad y previsibilidad y yo creo que sin dudas eso lo genera Sergio Massa", aseguró Rossi en declaraciones a radio Delta.El funcionario aseguró que Massa fue "el que se llevó todos los aplausos y las miradas más serias" el jueves cuando participó en la vigésima edición del Consejo de las Américas donde también expusieron los otros candidatos presidenciales, Patricia Bullrich y Javier Milei.. apuntó.En ese sentido, llamó a "apelar a la simpleza de la comunicación" ya que por el otro lado "ellos tienen que hacer cuentas estrafalarias para explicar cómo van a hacer lo que finalmente no van a terminar haciendo"."Quedamos claramente competitivos. Hoy todo indica que estamos entrando al balotaje y todavía no se ha desplegado totalmente la segunda etapa de la campaña. Nuestra fórmula fue la última en conocerse, otros estaban lanzados muchísimo antes y además tenemos la responsabilidad de gestión. Vamos a hacer una muy buena campaña y vamos a terminar ganando el balotaje", confió Rossi."Una cantidad de medidas se van a empezar a conocer hoy y otras ya se fueron conociendo como el control de precios y el programa crédito argentino. El año que viene vamos a tener mas dólares no va a haber sequía, va a haber menos inflación y mayor poder adquisitivo del salario", remarcó."Son dos dirigentes importantísimos para nosotros y cualquier actitud que tomen va a ser beneficiosa para el conjunto, lo han demostrado históricamente", concluyó.