Boselli y "Pity" Martínez, en la revisión médica para jugar en River

Los últimos refuerzos de River Plate del actual mercado de pases, el uruguayo Sebastián Boselli y Gonzalo "Pity" Martínez, se realizaban este viernes por la mañana la revisión para sumarse desde este fin de semana al plantel que conduce Martín Demichelis.El zaguero de 19 años, campeón del Mundial Sub 20 en Argentina este año, va a firmar contrato por la tarde hasta diciembre del 2026. “Es una alegría tremenda ir a jugar en un equipo tan grande como lo es River”, aseguró en declaraciones a Telemundo de su país.“Tengo muchas ganas de afrontar este desafío; todavía no lo procesé; estoy en esa etapa de creérmelo porque, como dije siempre, no estaba al tanto de todo y recién lo estoy disfrutando. Conozco mucho lo que fue (Enzo) Francescoli como jugador y me mueve mucho que me haya llamado él; para mí es un orgullo”, agregó el juvenil.La apuesta de Boselli, el primer jugador que sonó en el mercado de pases y el último que se acordó, será concretó a cambio de 3,5 millones de dólares por el 70 por ciento de los derechos económicos.Boselli registra como profesional 31 partidos entre la primera de Defensor Sporting y los juveniles de Uruguay, en los cuales sólo fue suplente en tres ocasiones. En el resto jugó siempre de titular y completando los 90 minutos.En cuanto a "Pity" Martínez, acordó su vínculo el miércoles por la noche por una temporada con opción a otra más luego de conseguir la finalización de su contrato con el club árabe Al Nassr, que vencía a fin de año.El autor del histórico tercer gol a Boca en la final de la Copa Libertadores 2018 en Madrid está en la etapa final de su recuperación por la rotura de ligamentos cruzado anterior de la rodilla izquierda, que sufrió el pasado 21 de febrero. Su vuelta está prevista para octubre.De este modo, River, se retira del mercado de pases tras la contratación de los agentes libres Ramiro Funes Mori, Manuel Lanzini y "Pity" Martínez y la inversión de unos 11 millones de dólares en Facundo Colidio, Boselli y el también uruguayo Nicolás Fonseca, quien se sumará en 2024.