El gobierno jujeño y los sindicatos docentes tendrán nueva reunión paritaria

La propuesta del gobierno de Jujuy

Foto: Edgardo Valera

La posición de los sindicatos

El, principales sindicatos de los docentes de todos los niveles de Jujuy, mantendrán este viernes por la tarde una reunión paritaria que fue postergadaDesde el Cedems repudiaron, luego de una asamblea extraordinaria de delegados que se llevó a cabo este jueves al mediodía.Además, informaron que llevarán al encuentro una contrapropuesta salarial, luego de que el ejecutivo jujeño ofreciera un básico deEl salario básico de un docente alcanza los $60.000 para un cargo de testigo de 15 horas cátedras, y un piso salarial de $200.000 que rige desde julio último."El Gobierno ofrece que en septiembre el salario básico pase a $65.000, pero reconvirtiendo un decreto salarial no remunerativo no bonificable, hasta llegar a los $100.000 de salario básico en diciembre", refirió Juan Córdoba, integrante de la Comisión Directiva del Cedems.Otro ítem ofrecido es el aumento del adicional por título profesional, "para incrementarlo a 10.000 pesos en septiembre y 15.000 pesos en octubre", explicó.Desde el Cedems adelantaron que llevarán una contrapropuesta, la cual requiere que se "respete el acta del pasado 22 de junio incorporando $15.000 correspondiente al estado docente al sueldo básico".Además, solicitan que "el incremento por título docente de $3.000 en el primer tramo y $5.000 en el segundo tramo sea incorporado en el sueldo básico", al tiempo que exigieron que los aumentos al salario básico "sean a partir del mes de agosto".En un comunicado de prensa además reiteraron el reclamo de "reintegro de los descuentos ya que fueron injustos, desproporcionados y arbitrarios", por lo que encomendaron a la comisión directiva sindical avanzar en la judicialización del tema en conflicto.Asimismo, informaron que el gremio se declara en estado de Asamblea Permanente para luego solidarizarse con docentes sobre quienes pesa acusaciones contravencionales y penales, como es el caso de la docente indígena Mercedes Maidana.En tanto desde la Asociación de Educadores Provinciales (Adep) que agrupa a docentes del nivel inicial y primario, insistieron en el "no descuentos de los días de paro restantes y el reintegro de los ya descontados", ello en relación a las medidas de fuerzas que desarrollaron los docentes en los meses de junio y julio pasado que incluyó masivas movilizaciones.Los maestros además pidieron que el piso salarial "se eleve a $250.000 y que se incorporen al salario básico las suman en negro que figuran en las liquidaciones", para luego enfocar los beneficios en docentes que perciben menos de $400.000.La reunión paritaria se reprogramó para las 15.30 cuando se reunirán los principales dirigentes de los gremios docentes jujeños y las autoridades del Gobierno jujeño en la capital provincial.