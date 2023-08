El Día del Lector celebró a Kodama, celosa divulgadora de la obra de Borges

María Kodama, fallecida en marzo / Foto: Florencia Downes.

Jorge Luis Borges, por quién fue creado el Día del Lector.

El CCK, uno de los lugares de la celebración.

Con una recorrida por las obras de restauración del histórico edificio de la Biblioteca Nacional que Jorge Luis Borges dirigió durante 18 años, entre 1955 y 1973, sobre la calle México al 564, en el barrio porteño de San Telmo, y con un homenaje a María Kodama en la Cúpula del CCK, junto a sus herederos y el ministro de Cultura Tristán Bauer, entre otros, se celebró este jueves, fallecida en marzo pasado y reconocida como "la gran cuidadora y divulgadora de su obra".El resplandor del palacio proyectado por Carlos Morra a fines del siglo XIX e inaugurada en 1901, el misma que Bauer encontró en estado ruinoso cuando asumió el ministerio nacional en 2019, está de regreso: las tulipas de las arañas de bronce -hechas en vidrio soplado a imitación de las originales- brillan sobre los bronces lustrados; brilla el escritorio en herradura donde Borges impartía las directivas diarias; el reloj de pie con su péndulo, sus agujas, su vidrio brillan; los pisos de roble y pinotea repuestos y laqueados; la mesa, antes parida al media, donde Borges se rodeó con los libros de su biblioteca personal (ahora en la Biblioteca Nacional de Agüero) para rectificar su obra completa para Emecé.“Es un día de profunda emoción -dijo Bauer-; una vez vinimos acá con María Kodama, vimos el estado de deterioro, de destrozo y de abandono”, pero “aquí estamos otra vez, conmemorando el cumpleaños de Borges, en el Día Nacional del Lector y la Lectora, volvemos aquí valorando nuestro patrimonio”, remarcó ante una audiencia entre quienes se encontraban escritoras y escritores como la historiadora María Rosa Lojo y Guillermo Martínez, uno de los intérpretes de la lectura combinada de “El poema de los dones”, de Borges.“Ahí están los que hablan de dinamitar o presentan el plan motosierra -se quejó el ministro-, la motosierra es una herramienta diseñada para destruir, concretamente para talar la vida, destruir y nosotros proponemos lo antagónico, la construcción y la valoración de la vida”, agregó en estos tiempos preelectorales donde destacó la labor de un Estado presente a la hora de “cuidar el patrimonio nacional” así como de “defender la memoria” de los argentinos.“No podríamos estar acá presentando este renovado Espacio Borges sin todo el trabajo de restauración llevado adelante por dos ministerios, el de Cultura y el de Obras Públicas: el Estado Nacional cuidando nuestro patrimonio y nuestra historia, defendiendo nuestra memoria”, remarcó: “vamos a seguir trabajando en este concepto de defensa de la vida y de la cultura de la solidaridad”, dijo.“Este espacio abrirá al público una vez que termine la obra edilicia integral, a fin de este año o inicios del próximo -señaló Valeria González, secretaria nacional de Patrimonio-, nos pareció importante hacer esta suerte de avant premier para mostrar que hemos concluido la restauración del área de dirección y despacho, una verdadera proeza que abarcó no solo la recuperación de revestimientos, yeserías, carpinterías y herrajes, también significó volver a dotar de vida, reactivar la memoria de una extensa familia de objetos, desde muebles icónicos como el escritorio curvo y el reloj maestro, hasta detalles preciosos como el tintero o la lámpara de Paul Groussac”, intelectual francés y primer director de la Biblioteca Nacional.“Es importante dar testimonio de que logros como este solo son posibles mediante otra proeza, quizás invisible para el ojo del público, y es la que llevan adelante quienes se enfrentan día a día con ese otro laberinto, el de los recursos para la gestión del bien común -remarcó González-. Borges no es solo un asunto borgeano, que cada vez más personas puedan disfrutar de su obra es el objetivo del programa Leer a Borges y es también el nuestro en esta obra de restauración”.El cuidadoso trabajo llevado adelante por el Equipo de Conservación y Restauración coordinado por Mariana Valdez, incluyó las icónicas bibliotecas giratorias parisinas, emparentadas ineludiblemente la imagen de Borges revisando los libros que había llevado a su obra para chequear las citas; está la impactante y circular sala Williams, aún en proceso de restauración, con sus estantes de madera bajo el vitraux que hace un siglo alumbró a miles de lectores.“Fue Tristán el principal responsable de que hoy estemos acá, de que estemos cargados de orgullo y de que estemos reconociendo a tantos trabajadores y trabajadoras que han puesto mucha profesionalidad y mucha pasión, en este caso por recuperar este patrimonio y por recuperar en muchas provincias y en muchas localidades patrimonios tan importantes como éste”, agregó Gabriel Katopodis, el ministro de Obras Públicas .En tanto añadió: “junto a todo el equipo de la Dirección de Patrimonio, somos una rueda de auxilio a esa fuerza y a esa pasión con la que Tristán nos convenció y nos va a convencer para que después del 10 de diciembre esta obra se termine y terminemos de recuperar todo el patrimonio que la Argentina tiene”, sumó Katopodis.de la mano de Bauer; de Ezequiel Grimson, director del Centro Cultural Borges; Fernando Flores Maio, del titular de la Fundación Internacional Jorge Luis Borges; Laura Roseto, directora del Centro de Estudios Jorge Luis Borges.Declarado hace 11 años para celebrar, cada 24 de agosto, el nacimiento de Borges (1899-1986), este día fue aprovechado para la primera aparición pública del pleno de los sobrinos Kodama, declarados hace menos de dos meses legatarios universales del legado del autor de "El Aleph", quienes reiteraron su intención de reabrir el Museo Borges con un espacio dedicado a la relación que mantuvieron su tía y el escritor.El Museo Borges, cerrado por refacciones cuando falleció Kodama, el 26 de marzo último, fue fundado en 2009 por ella, dentro de la fundación internacional que ella misma creara dos décadas antes, en 1988, con la intención de salvaguardar y difundir la obra que el propio Borges le legó en vida.Los sobrinos, representados por la abogada María Victoria Kodama, aprovecharon el momento para dar señales de la importancia del legado que comenzaron a administrar, leyendo, por ejemplo, una carta manuscrita e irónica inédita, fechada “a los 15 días de julio de 1978” por de “los miembros de una comisión inexistente” -Borges, Kodama y Néstor Amílcar Cipriano-, que hacen sugerencias a “los autógrafos del castellano” sobre la creación de nuevos signos de puntuación que su presentadora no dudó en destacar como “antecesores” de los actuales “emoticones”.El festejo -parte de La Semana del Lector que se celebra en todo el país desde ayer y hasta el sábado próximo- culminó esta vez reemplazando la tradicional torta con la cara de Borges que cada año presentaba Kodama para celebrarlo con seis tortas, cada una, una letra del apellido B -O-R-G-E-S, acompañadas por el tema "Another brick in the wall", de Pink Floyd, a modo de cumpleaños feliz, tema que no le gustaba al autor de "El jardín de los senderos que se bifurcan".