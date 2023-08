Partido Social Cristiano anuncia su respaldo a Noboa en la segunda vuelta de Ecuador

Luis y Gonzalez y Daniel Noboa

Construye, la alianza que perdió días antes de las elecciones a su asesinado candidato Fernando Villavbicencio, fue tercero en las elecciones, con un 16%.

El Partido Social Cristiano (PSC) de Ecuador anunció este jueves que respaldará a Daniel Noboa del partido Acción Democrática Nacional (ADN) en la segunda vuelta que definirá al presidente del país, porque es “vigente que mantiene” con las propuestas que la fuerza llevó a los comicios del domingo último.En un comunicado, los socialcristianos señalaron que “nunca” tuvieron “ninguna coincidencia con el socialismo (de ningún siglo)”, por lo queque “represente esa tendencia”, en referencia a la correísta Luisa González.González y Noboa, en los comicios del domingo pasado, y definirán en octubre, en segunda vuelta, quién completa el mandato del actual presidente, Guillermo Lasso, hasta mayo de 2025.El PSC integró, junto a Sociedad Patriótica, la alianza que llevó como postulante a la presidencia al empresario Jan Topic, que fue cuarto en la compulsa, con casi 15% de los votos., aunque aclaró que lo decía “a título personal”, porque no pertenece a ninguna de las dos estructuras que lo llevaron como aspirante al Palacio de Carondelet.El texto del PSC -publicado en la red X (antes Twitter)- está fechado en Guayaquil y firmado por la conducción partidaria, la bancada electa y el titular vitalicio de la fuerza, el varias veces alcalde guayaquileño Jaime Nebot.Aunque el PSC-de hecho, en febrero perdió la alcaldía de Guayaquil y la gobernación de Guayas a manos de Revolución Ciudadana- logró 17 plazas para la próxima Asamblea Nacional (AN, parlamento).En 2021, aliado a Creo, la fuerza de Lasso, había sumado 18 bancas.El miércoles, Novoa quedó muy cerca de, con un cruce de pronunciamientos que pareció acercarlos.La correísta Luisa González, en tanto,, candidato del Movimiento Amigo, que este jueves anunció su voto, según el diario El Universo.“Dice el adagio que es mejor malo conocido que bueno por conocer. Ya vieron lo que pasó con Lasso. Nos vendieron que iba a ser la panacea, que los millonarios no roban, que los de la derecha van a hacer cambios, y mire el fracaso que tuvimos… El Ecuador no aguanta más improvisaciones”, explicó Armijos, que sacó apenas 0,4% de los votos el domingo.