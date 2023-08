Massa y Peña dialogaron sobre la deuda de Yacyretá y crean una comisión por la Hidrovía

Foto: Twitter de Sergio Massa

La comisión será el instrumento que permita "constituir el futuro de la hidrovía y de la unificación del programa de comercialización de proteínas y minerales en la región, a los cinco países como actores centrales", subrayó Massa.

Recibí la visita de @SergioMassa, ministro de Economía de la Argentina. Hablamos de temas estratégicos para nuestras naciones como Yacyretá, la Hidrovía, la construcción de nuevos puentes entre Paraguay y Argentina y otros temas importantes para el desarrollo, el comercio y la… pic.twitter.com/W6wPpRdbsO — Santiago Peña (@SantiPenap) August 24, 2023

"Trabajamos con el presidente (Peña) en la posibilidad de generar instrumentos colaterales que de alguna manera ayuden a la Argentina sin complicar la vida de los paraguayos" para que la EBY pueda afrontar esa deuda con el país, completó el ministro.

La premisa es "preservar los recursos ambientales que representa esta riqueza natural de nuestros países y la preservación también de la mayor fuente de reserva de agua dulce en el mundo", sostuvo Peña.

El ministro de Economía, Sergio Massa, y el presidente de Paraguay, Santiago Peña, acordaron este jueves conformar una "comisión de máximo nivel" para el, y la creación de un programa para saldar las deudas que ambos países reclaman en torno a la represa binacional deMassa, quien además es candidato presidencial por Unión por la Patria (UxP), arribó este mediodía a Asunción en un vuelo procedente de Washington, donde estuvo el martes y el miércolesdel programa que tiene con la Argentina.La delegación encabezada por el titular del Palacio de Hacienda fue recibida en el Aeropuerto de Asunción, donde también lo esperaban la secretaria de Energía, Flavia Royon, y el ministro de Transporte, Diego Giuliano.En la reunión de casi tres horas que se realizó en la residencia oficial del jefe del Estado paraguayo, Massa y Peñauna propuesta de integración para la Hidrovía que permitay superar las diferencias por el cobro de peaje registradas este año."Vamos a armar una comisión de máximo nivel entre ministros para elevar a los presidentes en los próximos 60 días una propuesta que tenga una mirada de integración, pero además de proyección de largo plazo de la hidrovía", explicó el ministro argentino a la salida del encuentro.Para Massa la discusión debe contemplar que "la hidrovía representa una de las autopistas de proteínas más importantes del mundo" y como tal es necesario otorgarle "el valor estratégico que tiene que tener no solamente para proteínas, sino también para minerales".Massa entendió necesario aunar ", obviamente de Uruguay en el marco del Mercosur, que permita sacar de una discusión sobre cómo se financian las obras para pasar a una ofensiva mucho más importante"."Lo que decidimos es no quedarnos en la discusión de quién cobra peaje y quién no, o cuánto corresponde, sino presentar un programa para transformar a la hidrovía en un bien multinacional, incorporando a Brasil y a Bolivia que tiene la oportunidad de tener salida al mar y darnos (un plazo) 60 días para generar un proyecto que nos permita además controlar la navegabilidad", explicó.En el encuentro también se acordó, un tema irresuelto desde el acuerdo firmado en 2017 por los entonces presidentes Mauricio Macri y Horacio Cartes."Armamos un programa para tratar de. Así que en ese sentido,, buena noticia para Paraguay y para los gobernadores paraguayos en términos de flujo de fondos", dijo Massa en diálogo con la prensa.En primer término, por el flujo de energía hacia la Argentina "hay un saldo pendiente del 2022, por $86 mil millones que se cancelan en los próximos cuatro meses en un programa ya acordado con el Gobierno de Paraguay y que estaba pendiente porque había una expectativa de una adenda bilateral que finalmente no se firmó", detalló Massa.Por otro lado, hay una deuda de stock que Argentina espera que se resuelva por su acreencia de US$ 4.500 millones de dólares producto del capital invertido para la construcción de la megaobra sobre el Río Paraná.Massa afirmó que el presidente Peña "conoce bien los mecanismos de generación de instrumentos colaterales de mercado para tratar de aliviar la situación de la EBY y de Argentina sin afectar las cuentas paraguayas".Por último, el ministro dijo que se acordó con el presidente Peñaque unirá la localidad de Pilar, del lado paraguayo, con Colonia Cano, en la Argentina, que tiene financiamiento aprobado por el Banco de Desarrollo Latinoamericano-CAF.A la vez se analiza la construcción de un segundo puente entre Puerto Falcón y Clorinda, para el cual se presentó la nota de inclusión por parte de Argentina y de Paraguay para el financiamiento también por parte de la CAF, lo que permitirá potenciar la integración de los dos países y de la región y favorecer el desarrollo sostenible de las comunidades mediante la construcción .Por su parte, el presidente de Paraguay -al referirse al tema hidrovía- dijo que de los cinco países que la integran explican 3.200 kilómetros de ríos navegables que pueden "incrementar sustantivamente por su potencial el transporte de carga y de mercancías" pero que requiere "de inversiones de alrededor de 500 millones de dólares para mejorar sustantivamente la navegación".También refrendó "queque permita a Paraguay entrar en la normalidad del funcionamiento del sistema administrativo y financiero de la entidad binacional"."El calendario de pago es cumplir el pago de todo el año 20 22 y empezar un cronograma que va a ser propuesto en breve de las deudas del 2023", completó Peña.