Kicillof: "Dicen 'todo o nada' porque quieren llevarse todo y al pueblo dejarle nada"

401 familias del barrio Justicia Social de #LaPlata recibieron la escritura de su vivienda y no es un trámite más: es la tranquilidad de contar con la propiedad definitiva del hogar y la puerta de acceso a un futuro mejor.



que cuando desde la oposición "dicen 'todo o nada' es porque quieren llevarse todo y al pueblo dejarle nada".Kicillof efectuó estas declaracionesen beneficio de familias de la ciudad de La Plata, en el marco del programa Mi Escritura, Mi Casa, en la sede del Círculo Policial de Tolosa.Estuvieron la vicegobernadora"En nuestra provincia hay, ya sea por la complejidad de los trámites o por los altos costos de una escribanía particular", explicó Kicillof.Destacó que "el título de propiedad no solamente perfecciona la tenencia,y contar con mejores posibilidades en el futuro".que desde hacía 16 años esperaban la documentación que acredite el dominio de sus viviendas. De esta forma se regulariza la situación de 260 casas que fueron finalizadas en el año 2007 durante la gestión de Alak como intendente del distrito.Alak sostuvo que "el gobernador nos dio los recursos necesarios para poner a la Escribanía General de Gobierno al servicio de nuestro pueblo, y, a pocos días de finalizar mi mandato como intendente de la ciudad. Hoy tengo el enorme placer de cerrar ese círculo con la entrega de las escrituras para todas y todos los vecinos", manifestó.Kicillof subrayó queEn un mundo tan desigual, en el que no todos parten desde el mismo lugar, promueven así una sociedad en la que la libertad sea únicamente para los que tienen más recursos"."Tenemos que decidir para qué lado va nuestro país.cuando dicen ´todo o nada´ es porque algunos quieren llevarse todo y al pueblo dejarle nada", concluyó.