Influenza Aviar: Senasa confirmó nuevos brotes en lobos marinos en Necochea y Santa Cruz

El laboratorio del Senasa diagnosticó este jueves que los lobos marinos encontrados muertos en Necochea (Buenos Aires) y Puerto Loyola (Santa Cruz) se deben “a nuevos casos de Influenza Aviar Altamente Patógena (IAAP) H5“.El Laboratorio Nacional del Senasa diagnosticó “nuevas muestras positivas a la enfermedad, las cuales fueron tomadas en lobos marinos (Otaria flavescens) encontrados muertos en el Puerto de Quequén, Necochea y en el Puerto Loyola” , informaron a través de un comunicado de prensa.Hasta la fecha, se habían atendido cuatro notificaciones en lobos marinos: las primeras dos resultaron negativas; la tercera, detectada en Río Grande, en Tierra del Fuego, Antártida e Islas de Atlántico Sur, fue el primer caso positivo en esta especie; y la cuarta, recientemente confirmada hace días en el Área Natural Protegida Punta Bermeja, Rio Negro.Este miércoles tomaron otras muestras de lobos marinos que aparecieron muertos en, Buenos Aires, y este jueves en, en Santa Cruz.De estos dos últimos sitios,ya que los estudios demoran unas 48 horas.A raíz de la confirmación de loscomo consecuencia de Influenza Aviar Altamente Patógena (IAAP), se procedió alLa hipótesis del organismo encargado de la sanidad animal es que "las cuales liberan el virus con sus excreciones."En las loberías hay mucho, la materia fecal está por todas partes distribuida", señaló Melón.Si biena nivel mundial que, la especialista sostuvo que "es motivo de investigación, y estamos trabajando con otros países con los mismos hallazgos paraConsultada sobre el, Melón negó esta posibilidad y aseguró que "los pocos casos que hubo a nivel mundial de gripe aviar estuvieron ligados en contacto estrecho y directo entre personas con aves enfermas".Sin embargo, la directora de Sanidad Ambiental indicó que se realiza una, con posible contacto con los lobos marinos enfermos para constatar que no presenten indicios de contagio, y que "en ninguno de los casos se encontraron personas comprometidas" hasta el momento.Por su parte, elremarcó en un comunicado que, apenas conocida la situación, hace unos días, "la municipalidad de Necochea a cargo de Arturo Rojas, organizó unaen la que intervinieron diferentes áreas de la comuna, el Consorcio de Gestión de Puerto Quequén y la Prefectura Naval Argentina con asiento en Puerto Quequén, en un trabajo articulado con los organismos oficiales de incumbencia para llevar información científica, clara y precisa a la población".De ese accionar surgierontendientes a, tales como la toma de muestras en los animales encontrados para determinar cuál fue la causa de su muerte.Todos estos hallazgos y resultados se realizaron en el marco de lasque se llevan adelante en todo el territorio nacional para la prevención de la enfermedad, detallaron desde el Senasa.Y agregaron que "dentro del protocolo deunto a las autoridades locales se identifica el lugar para el entierro de los animales muertos sospechosos para evitar cualquier tipo de contaminación o de contagio de otros animales o personas".En ese sentido, Melón destacó lasde influenza aviar: "Se notifica en las primeras 24 horas, Senasa revisa el lugar y toma las muestras. Los animales muertos se entierran para evitar tanto la contaminación del ambiente como en posibles aves que tomen contacto con el animal muerto, y se cierra la playa o la lobería afectada en ese momento para evitar el contacto de personas en ese momento".Para la población en general, "se recomienda evitar tomar contacto con aves, no tomar contacto con animales que parezcan enfermos y que estén muertos, ni aves silvestres ni mamíferos marinos que se puedan encontrar en la playa", puntualizó.Asimismo, recordaron a los productores, instituciones y público en general la importancia desusceptibles, signos nerviosos, digestivos y/o respiratorios en aves silvestres o aves domésticas comerciales o de traspatio.Consultados por Télam si este tipo de enfermedades en mamíferos marinos afectan eldesde el organismo aseguraron que ello no ocurre y queEn caso de observarse la presencia o sospecha de signos clínicos compatibles con influenza aviar en aves o el hallazgo de aves domésticas y/o silvestres muertas, se solicita notificar al Senasa concurriendo a cualquiera de sus oficinas; por medio de la aplicación "Notificaciones Senasa", enviando un correo electrónico a; ingresando al apartado "Avisa al Senasa" de la página web del organismo o enviando un