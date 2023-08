El Gobierno ecuatoriano expone trabas para acatar el resultado de la consulta popular

La campaña previa a la consulta popular / Foto: AFP

El bloque en discusión es el 43 ITT (Ishpingo-Tiputini-Tambococha) de Yasuní, considerada una reserva de características inusuales.

Qué dice la Carta Magna El artículo 57 de la Constitución de Ecuador señala que las comunidades locales tienen derecho a "la consulta previa, libre e informada, dentro de un plazo razonable, sobre planes y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables que se encuentren en sus tierras y que puedan afectarles ambiental o culturalmente".

En junio, Santos había calificado de "suicidio" prohibir la explotación petrolera del yacimiento.

Parque Nacional Yasuni / Foto: AFP

El Gobierno de Ecuador tiene “algunas consideraciones” que hacerque el domingo último resolvió, afirmó este jueves el ministro de Energía y Minas, Fernando Santos."Tenemos una duda legal. El artículo 57 numeral 7 de la Constitución dice que quienes tienen que decidir sobre una actividad extractiva de iniciación y fin de actividad petrolera tienen que ser los habitantes de la zona donde está situado el yacimiento petrolero. El bloque ITT está en el campo en la provincia de Orellana y, según resultados preliminares de la consulta, los habitantes de Orellana han dicho no a la consulta, queremos que continúe la actividad", señaló Santos.Antes de conocerse los resultados de la consulta, el Gobierno, más allá de que hizo campaña en favor del No a frenar la explotación.(la consulta), pero tenemos algunas consideraciones que hacer.", matizó el funcionario en entrevista con el canal de TV local Ecuavisa.Los resultados preliminares de las votaciones del domingo último indican quey ela terminar con la explotación de crudo.El funcionario señaló que por lo prontoel Yasuní y que, que el país no tiene disponible actualmente.Añadió que ese monto también tendrá que ser incluido en el presupuesto del Estado para el 2024, un cálculo de gastos con el que gobernará quien gane la segunda vuelta de octubre, entre Luisa González y Daniel Noboa.El colectivo Yasunidos, uno de los impulsores de la consulta, llamó a la población a estar alertas y adelantó que si el gobierno no cumple la decisión de la ciudadanía acudirá a lapara que sean destituidos los funcionarios responsables, según las agencias Sputnik y ANSA.Fue justamente la Corte Constitucional la quepor la que Yasunidos hizo campaña durante 10 años."Queremos que el país sea consciente de este problema constitucional. Ellos son los únicos que pueden decir Sí o No según la Constitución", insistió Santos, para quien "la propia Corte (constitucional) debería pronunciarse".El ministro también sostuvo que es "imposible" desmantelar las estructuras en el plazo de un año, como estableció el mismo tribunal.