Los docentes de Jujuy repudiaron la publicación "anónima" de sus datos y sus salarios

Los docentes jujeños denunciaron que en "forma anónima" se difundieron sus datos personales y sus salarios / Foto: Edgardo Valera.

"Sindicatos docentes de Jujuy repudiaron este jueves la publicación de un listado de datos personales junto a los haberes que perciben sus afiliados realizada por supuestos "padres autoconvocados" en redes sociales, y anunciaron que en caso de ser veraz la información difundida realizarán una denuncia ante la Justicia".

En jujuy siguen atacando a los docentes, un grupo de padres autoconvocados amparados en el anonimato, difundiendo de manera engañosa información privada. pic.twitter.com/BapsPhYru9 — Ramiro Rojas (@huayracute) August 22, 2023

realizada por supuestos "padres autoconvocados" en redes sociales, y anunciaron que en caso de ser veraz la información difundida realizarán una denuncia ante la Justicia."Denunciamos la exposición pública y la peligrosidad a las que nos exponen por la divulgación de esos datos,al hacer creer que todos los docentes de la provincia somos millonarios", expresó la secretaria general del Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (Cedems), Mercedes Sosa.Esta semana se viralizó un listado de 298 páginas con los nombres completos de docentes de toda la provincia,que en muchos casos supera el millón de pesos, según la publicación.Una fuente gremial indicó este jueves a Télam que el Cedems realizó una solicitud de acceso a la información pública ante la Dirección de Transparencia y Gobierno Abiertoen la publicación, que posibilitó la obtención del listado de sueldos.Se trata de una publicación del perfil de Facebookexplicó Sosa y dijo que "cuyos responsables desconocemos".información que no debería estar publicada en una red social y con aparentes sumas que ganamos los docentes", añadió.El perfil creado hace menos de una semana, señala quepara conocer cuánto cobran los docentes de Jujuy", y subraya que "nuestros hijos/as perdieron el derecho a estudiar en los meses de junio y julio", durante "los reclamos legítimos" que llevaron adelante los gremios por aumentos salariales.y es parcial porque no es cierto que todos los docentes ganemos esas sumas, tampoco los directores y los supervisores de zona", amplió Sosa.Sostuvo que, por el contrario, "maliciosamente no se describió ni se consignó que sobre esos posibles montos tambiéndentro de una cantidad de horas que el docente dispone de su propia vida", afirmó la dirigente y acotó: "un docente promedio gana 200 mil o 250 mil pesos mensuales".a la que fueron convocados los gremios de docentes en esta semana tras el cuarto intermedio del 13 de julio pasado.El Cedems, a través de su abogada,y "por la violación a eventuales derechos personales protegidos constitucionalmente".responsabilizó por el hecho "a quienes publicaron y proveyeron de esta información privada y particular" y "de todo lo que pudiera sobrevenir a los docentes que figuran en el listado" y señaló que también avanzarán con acciones legales.