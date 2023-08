Putin promete investigar la muerte de Prigozhin, el jefe del grupo Wagner

Vladimir Putin / Foto: AFP

El alzamiento de junio

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, prometió este juevesen el que falleció el jefe del grupo paramilitar Wagner, Yevgueni Prigozhin, quien lideró en junio una sublevación contra el Ejército.La investigación "se llevará a caboAquí no hay ninguna duda. Veremos qué dicen los investigadores en un futuro próximo", dijo Putin al reunirse con Denis Pushilin, jefe de la autoridad impuesta por el Kremlin en la provincia ucraniana de Donetsk.El mandatario ruso comentó asimismo que el jefe del Comité de Investigación, Alexandr Bastrikin, le informó queel miércoles en la provincia de Tver, donde un avión privado con diez personas a bordo se estrelló cuando viajaba de Moscú a San Petersburgo, sin que hubiera sobrevivientes.El fundador y dueño de la compañía militar privadaprivado junto a tres miembros de la tripulación.El servicio de emergencias dijo que rescatistas encontraron 10 cuerpos en el lugar del accidente, y medios rusos citaron fuentes de Wagner no identificadas o cuentas de redes sociales vinculadas al grupo que afirmaron que Prigozhin, de 62 años, había muerto.Putin se refirió este jueves por primera vez al tema en una intervención transmitida por televisión, en la que también presentó su "" a los familiares de las víctimas del siniestro aéreo.Prigozhin era ", pero que obtenía los resultados que se proponía", afirmó el mandatario.En Ucrania, el presidente Volodimir Zelenski afirmó que su país no tenía" con la muerte de Prigozhin, cuya compañía de mercenarios peleó en Ucrania del lado de Rusia en la guerra iniciada en febrero de 2022.. Pienso que", declaró Zelenski en una conferencia de prensa, en una velada referencia a una posible responsabilidad del Kremlin.En el cuartel general de Wagner en la ciudad rusa de San Petersburgo,, prendieron luces que formaban una gran cruz y apilaron ante el edificio flores o insignias con la calavera del logo del grupo armado.El organismo de transporte aéreo ruso, Rossaviatsia, dijo el miércoles que Prigozhin se encontraba a bordo del avión, aunque aclaró que esto era en base a los datos que le había pasado la aerolínea, y luego publicó la lista de ocupantes, entre ellos el jefe de Wagner.Los cuerpos no han sido identificados, por lo que las autoridades no han anunciado oficialmente el fallecimiento de Prigozhin.Entre los fallecidos también está, según la lista de ocupantes del avión. Este exoficial de los servicios de inteligencia militar rusos ejercía como comandante operativo de Wagner.También integra la lista Valeri Chekalov, que según los medios rusosPrigozhin y los mercenarios de Wagnerel 24 de junio, luego de acusar al Ministerio de Defensa y a varios generales de un bombardeo a sus posiciones en Ucrania que mató a numerosos combatientes.Desde Ucrania, los mercenarios se dirigieron a Rusia, tomaron una base militar en una región fronteriza e iniciaron una marcha hacia Moscú, derribando helicópteros militares y un avión de reconocimiento.Rusia desplegó tropas en Moscú para esperarlos, peroque incluyó la ida de Prigozhin y sus combatientes a ese país vecino y aliado de Rusia.Pese al pacto, que también incluía que los milicianos de Wagner se incorporaran al Ejército ruso, el jefe de Wagner continuó visitando Rusia.Prigozhin dijo luego que, sino contra la cúpula militar rusa, a la que durante meses había acusado de incompetencia y de ser responsable de los fracasos sufridos por las Fuerzas Armadas de Rusia en su invasión de Ucrania.