La Policía allanó la casa de un hijo de Bolsonaro investigado por lavado de dinero

Bolsonaro y sus hijos acumulan causas judiciales en su contra. Foto: AFP

La Policía Federal informó que lanzó operativos en Camboriú y en Brasilia para aplicar dos órdenes de arresto y realizar cinco allanamientos pedidos por la Justicia

En diciembre de 2021, la Policía Federal (PF) citó a Jair Renan Bolsonaro declarar en una investigación por presunto pago de sobornos de empresarios para abrochar negocios con la administración pública

Por este caso, Bolsonaro, la ex primera dama y colaboradores del expresidente fueron citados esta semana por la Policía a prestar declaración en simultáneo el jueves de la próxima semana, indicó la Policía Federal

Uno de los hijos del expresidente de ultraderecha brasileño Jair Bolsonaro fue blanco este jueves de un operativo policial en el marco de una investigación por lavado de dinero, informó su abogado.La residencia de Jair Renan Bolsonaro en la ciudad balnearia de Camboriú, estado de Santa Catarina, fue allanada por la Policía, que confiscó un celular, un disco duro y cuadernos con anotaciones, dijo el abogado Admar Gonzaga en un comunicado."Renan no fue conducido para prestar declaración ni tampoco hubo ninguna otra medida" en su contra, agregó Gonzaga, quien manifestó la "sorpresa" del hijo del expresidente (2019-2022) por el operativo policial., principal objetivo de la investigación, según la prensa local.La Policía Federal dijo que lanzó operativos en Camboriú y en Brasilia para aplicar dos órdenes de arresto y realizar cinco allanamientos pedidos por la Justicia en el marco de una investigación por posibles delitos, pero no identificó a ningún sospechoso.Leonardo Cardoso, comisario jefe del Departamento de Combato a la Corrupción y el Crimen Organizado (Decor) y de la Policía Civil del Distrito Federal (DF), dijo queLa Policía del DF dijo en un comunicado que la investigación "apunta a la existencia de una asociación criminal para obtener una indebida ventaja económica con la inserción de un testaferro para ocultar el verdadero propietario de empresas fantasma", informó la agencia de noticias AFP.En diciembre de 2021, la Policía Federal (PF) lo citó a declarar en una investigación por presunto pago de sobornos de empresarios para abrochar negocios con la administración pública.por ocho años por desinformar sobre el sistema electoral.Además afronta otras investigaciones, entre las que se destacan una por haber fomentado el fracasado golpe de Estado y la toma de los tres edificios gubernamentales en Brasilia tras la asunción del presidente Luiz Inácio Lula da Silva a principios de este año.Bolsonaro y su esposa Michelle también son investigados por presuntos desvíos de joyas y otros obsequios oficiales recibidos durante su Gobierno (2019-2022).el expresidente.Por este caso, Bolsonaro, la ex primera dama y colaboradores del expresidente fueron citados esta semana por la Policía a prestar declaración en simultáneo el jueves de la próxima semana, indicó la Policía Federal.