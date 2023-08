Taiana entregó a las Fuerzas Armadas municiones de alto calibre

Foto: Sebastián Granata

"Quiero felicitar a todos los que han hecho esto posible, e insistir en que este envío de municiones es una muestra de la decisión y de las capacidades que tienen Fabricaciones Militares y que pueden seguir ampliando" Jorge Taiana

El ministro de Defensa, Jorge Taiana, dijo que la recuperación de la capacidad de producir municiones de alto calibre "muestra, al encabezar la entrega de más de 3 millones y medio de proyectiles a las Fuerzas Armadas, producidas por Fabricaciones Militares en la localidad santafesina de Fray Luis Beltrán."Quiero felicitar a todos los que han hecho esto posible, e insistir en que este envío de municiones es una muestra de la decisión y de las capacidades que tienen Fabricaciones Militares y que pueden seguir ampliando", dijo Taiana en su discurso.Durante el acto, en el que también estuvo el presidente de Fabricaciones Militares, Iván Durigón, se entregaron municiones de alto calibre para el mortero de 120 mm.; de artillería de 105 mm. para cañones OTO Melara, y de cohetes de 105 mm. para SLAM Pampero para las Fuerzas Armadas.La entrega se da en el marco del Plan de Adquisición de Munición plurianual y representa un hito en la Argentina, luego de ocho años en los que la empresa Fabricaciones Militares había interrumpido la producción de este tipo de elementos fundamentales para el abastecimiento de la Defensa nacional.El ministro resaltó la importancia de recuperar la capacidad productiva "porque no sólo se está enviando munición tradicional sino que se vuelve a trabajar en los grandes calibres y eso tiene también un sentido estratégico"."Somos el octavo país en territorio del mundo, estamos en una región particular en el Atlántico Sur, una región que va adquiriendo mayor relevancia a medida que pasan los años", dijo Taiana.Por su parte, Durigón celebró la decisión del Gobierno nacional y de Taiana de "confiar" en Fabricaciones Militares para volver a producir municiones de grandes calibres y resaltó que "no es solo el esfuerzo y el mérito de la fábrica de Fray Luis Beltrán, sino que está también el trabajo que ha desarrollado Río Tercero y que ha desarrollado la fábrica de Villa María"., indicó.En ese sentido, dijo que "es el momento de repensar cada decisión que tomemos, porque los trabajadores y trabajadoras saben de lo que nos costó llegar hasta acá, saben de lo que nos cuesta día a día sostener esto"."Tenemos en claro que estamos construyendo un cachito de patria que tanta falta nos hace", afirmó.Taiana realizó también un recorrido por la planta de recuperación de vehículos a rueda "San Lorenzo", perteneciente al Ejército Argentino.La planta, inaugurada en el mes de febrero de 2023, se encuentra ubicada en una zona estratégica que posee un alto potencial industrial y fabril, lo que facilita el abastecimiento de repuestos, ferretería, metales e insumos de calidad y promueve la integración con las economías locales.El objetivo actual de la fábrica es modernizar 750 vehículos Jeep MB230, que serán destinados, principalmente, a las unidades de exploración y a la disposición de medios para actividades de comando y control.La modernización de los jeeps prioriza el consumo de repuestos de fabricación nacional, lo cual permite que el Ejército contribuya con el desarrollo de la industria local.