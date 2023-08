Inauguraron la primera planta pública para la innovación en producción farmacéutica

El nuevo laboratorio queda en el Parque Tecnológic MIgueletes, en la localidad de San Martín. /Foto: Alejandro Santa Cruz.

El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), junto a los Ministerios de Salud, de Economía y de Ciencia, Tecnología e Innovación, inauguró este jueves la), responsables de la función terapéutica en los medicamentos, entre otros para el chagas, tuberculosis y fibrosis quística.Se trata de, que en la actualidad dependen en más del 85% de su importación el país y la región sudamericana.En articulación con la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP), fueron seleccionados 80 IFAs con potencial de ser producidos en la planta piloto, entre ellos los vinculados al tratamiento de enfermedades como chagas, tuberculosis y fibrosis quística, entre otras., expresó la presidenta del INTI, Sandra Mayol."Esto es un hito en nuestro país y una muestra de que tenemos que defender todos los organismos que dan soporte a nuestro gran entramado productivo, como el INTI, el INTA y el Conicet", agregó Mayol durante la inauguración del laboratorio en la sede del INTI ubicada en el Parque Tecnológico Miguelete, en la localidad bonaerense de San Martín.De la jornada participaron también los ministros de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, y de Salud, Carla Vizzotti, y el secretario de Industria de la Nación, José Ignacio de Mendiguren, entre otros funcionarios.Con una inversión conjunta de más de US$ 2,5 millones, el laboratorio cuenta con infraestructura y equipamiento de alta calidad integrado por reactores, recirculadores de fluido térmico y cromatógrafo, entre otras instalaciones necesarias para el desarrollo a escala de procesos de síntesis químicas., pero también para facilitar procesos que son costosos y complejos para la actividad privada, por el volumen y el tiempo de inversión en investigación que demandan, precisaron desde el INTI."En esta inauguración, aunque pueda parecer pequeño, estamos reflejando en buena medida cuál es el modelo de país que queremos y si (en ese modelo) va a haber trabajo digno y registrado o no, si van a poder los jóvenes tener algún destino en la Argentina o no", sostuvo por su parte Filmus.Y continuó: "Es necesario discutirlo ahora antes de que sea tarde. Discutir si la propuesta es destruir el Estado, destruir la Ciencia y la Tecnología o agregar valor a nuestra producción y poder, sin lugar a dudas, generar un país poderoso"., expresó el ministro.En la misma línea se manifestó Vizzotti, quien consideró que se trata de un "logro y objetivo cumplido" de un camino "muy largo" y destacó la articulación entre las distintas áreas del Estado y con el sector privado en esta iniciativa.Asimismo, resaltó el impacto que tiene "en las áreas de ciencia y tecnología, en la innovación, en el desarrollo productivo", como así también en la posibilidad no sólo de sustituir importaciones, sino también "en la oportunidad económica para el país, de también pensar a mediano y largo plazo generar exportaciones desde el área de salud".En ese sentido, destacó que"Esto es un beneficio para la gente y este Gobierno lo ha tenido como prioridad, por lo que nos da muchísimo orgullo poder compartir con las y los trabajadores, y con todas las áreas científicas y privadas para tomar fuerza, seguir creciendo y no dar ni un paso atrás", expresó la ministra.La construcción de esta nueva planta piloto para la producción de ingredientes farmacéuticos comenzó a realizarse en 2021 y cuenta con capacidad instalada para realizar procesos de síntesis química en una escala de hasta 160 litros, que operará en condiciones de Buenas Prácticas de Manufactura y se encontrará habilitada por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (ANMAT)."Esta planta es un orgullo no solo para el INTI sino para la industria farmacéutica argentina que se posiciona en el mundo como una de las empresas de vanguardia y nos ratifica que nuestro país está en el umbral de un proyecto de desarrollo al que no vamos a renunciar", dijo por su parte de Mendiguren."Estamos mostrando que Argentina está en la avanzada tecnológica, porque el futuro ya llegó. Aspiramos a tener una industria farmacéutica que avance al mundo y no recibir productos terminados y tecnología que se desarrolla en otros países", agregó el funcionario durante el acto inaugural.Por su parte, la gerenta de Desarrollo Tecnológico e Innovación de INTI, Julieta Comín, destacó que esta será la primera planta piloto pública que "permitirá potenciar el desarrollo del sector a través de la transferencia tecnológica de procesos y productos, profundizando de esta forma la sinergia entre lo público y privado, y contribuirá a la innovación de desarrollo de nuevas drogas abasteciendo los estudios clínicos de los candidatos a nuevos medicamentos".Asimismo,