Fernández: "Massa es el mejor candidato para el futuro"

El presidente Alberto Fernández afirmó este jueves que Sergio Massa "es el mejor candidato que tiene la Argentina para el futuro", de cara a las elecciones de octubre, y consideró que "el mayor defensor de la casta" es el postulante de La Libertad Avanza (LLA) Javier Milei, con quien "están en riesgo los derechos de los trabajadores y las minorías"."Decidí no ser candidato y apoyar a Sergio en lo que necesite. Estoy convencido de que Massa es el mejor candidato que tiene Argentina para el futuro", dijo el Presidente en una entrevista que brindó este jueves a radio Perfil en la que repasó varios temas como el ingreso de Argentina a los Brics , los robos organizados que se registraron en los últimos dúas y los resultados de las PASO del 13 de agosto."Tengo que gobernar hasta el 10 de diciembre y hay temas pendientes que me obligaban a encerrarme a trabajar. Seguimos trabajando a full con todos los problemas que tenemos que enfrentar, tanto locales como internacionales", indicó el mandatario y agregó:o especulativas. Me encerré en eso. Ese es mi rol y lo tengo que cumplir".Sobre la performance de Milei en las primarias , en las que se convirtió en el candidato más votado, el Presidente dijo tener la "sensación de que mucha gente no ha logrado encontrar satisfechas las necesidades que tenía" y por eso votó al candidato libertario."Con un discurso antisistema Milei logró captar a un tercio de la ciudadanía. La gente encontró en él un lugar para expresar su malestar y eso lo entiendo", evaluó.De todos modos, aclaró que la "memoria colectiva está muy presente" en la sociedad porque recuerda la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que dejó el expresidente Mauricio Macri y los "candidatos" opositores -MIlei y la postulante de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich- "son los dos mejores alumnos"."La realidad de Macri está muy presente. Ayer la vimos con el Fondo: cómo nos condiciona, limita, cómo afecta la prosperidad argentina", reiteró el Presidente.Asimismo, insistió en el tema de la "idea de la casta que quiere representar" Milei y consideró que los votantes "por ahíPara Fernández, cuando el candidato de LLA habla de "dolarizar la economía, de eliminar ministerios, de terminar con la obra pública no se advierte que con esto está defendiendo los sectores de poder de la Argentina"."Hoy en día"Hay una decepción en mucha gente que cree que se puede cambiar votando a un candidato antisistema sin medir las consecuencias", advirtió Fernández en otro pasaje de la entrevista.y los derechos que tardamos siglos en ganar; es realmente preocupante. Están en riesgo los derechos de las minorías, de los pueblos originarios, de las mujeres, la comunidad gay, los trabajadores y los que estudian en la universidad pública, de los científicos que fueron brutalmente agredidos" con dichos de Milei advirtió el mandatario.Por otro lado, ratificó que este viernes -tras el acuerdo alcanzado con el FMI- se estará anunciado un paquete de medidas para "resolver el problema de los ingresos, que se han afectado con devaluación ", y contó que en las últimas horas mantuvo reuniones con Massa y con las ministras de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, y de Trabajo, Kelly Olmos para avanzar en ese sentido., para que puedan aflorar y dar alivio a los que han quedado en una situación complicada", indicó.Acerca de los candidatos opositores, insistió en que los que "ahora tienen la fórmula" para bajar la inflación "nos dejaron el 54% de inflación, por eso pido que tengamos memoria"."Prestemos atención también a los que dicen 'tengo un programa de shock' porque eso es un ajuste tremendo sobre la sociedad", advirtió.En otro tramo de la entrevista, se refirió a su relación con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner:y trato de generar un vínculo de convivencia estable y duradero", explicó Fernández.En la entrevista también aseguró que existieron agitadores de los delitos organizados contra supermercados y comercios que "aprovecharon el momento difícil" y dijo que algunos de los ataques fueron "con fines de robos y otros con fines políticos"."Algunos agitaron eso aprovechando el momento difícil, aprovechando el resultado electoral. Algunos con fines de robo y otros con fines políticos", dijo el Presidente y adelantó que, gracias a trabajos de ciberinteligencia, se pudo detectar quey opinó que "fue un impulso donde algunos aprovecharon el momento para generar desestabilización". El Presidente también aprovechó la entrevista para rechazar las declaraciones de Patricia Bullrich, quien aseguró que, si llega a ganar las elecciones generales de octubre próximo, su Gobierno no formará parte del bloque de países de los Brics, al que se anunció este jueves formalmente el ingreso de la Argentina a partir del 1 de enero de 2024.Es que más temprano, al disertar en el Consejo de las Américas reunido en el hotel Alvear,"Hace unos minutos -continuó Bullrich- el Presidente de la Nación, que está como todos sabemos en una situación de enorme debilidad, y sin poder ejercer su cargo de mandatario, acaba de comprometer a la Argentina a la entrada a los Brics".