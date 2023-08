El debate "crecimiento o ajuste" se vio cruzado por el ingreso a los Brics

Rossi adelantó que se está trabajando en "generar las políticas contra-cíclicas: acuerdo de precios, créditos a tasa subsidiada" / Foto: Daniel Dabove.

Cafiero recordó que en el G20 -grupo que integran Argentina y Estados Unidos- "nadie se retira" por la presencia de Moscú / Foto: Daniel Dabove.

Bullrich reprochó, que la llegada a los Brics implicará compartir el mismo foro con Moscú y Teherán / Foto: Daniel Dabove.

Milei solo fue aplaudido al cerrar su intervención / Foto: Daniel Dabove.

La vigésima edición del capítulo argentino de Consejo de las Américas fue el escenario en el que los principales actores políticos expresaron sus ideas sobre la economía argentina de los próximos cuatro años ante un selecto auditorio de empresarios, aunque inesperadamente todo el debate se vio cruzado por la noticia del ingreso del país al grupo de los Brics.El tradicional evento que se desarrolló en el Alvear Palace Hotel de Buenos Aires tuvo entre sus oradores al jefe de Gabinete,; y a, los candidatos presidenciales de Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza; mientras por la tarde de este jueves era esperado el postulante de Unión por la Patria a la Jefatura de Estado,el desarrollo defendido por los representantes de UxP y el ajuste que, con ciertas variantes, postularon los dos candidatos opositores.El auditorio, integrado por los principales líderes de empresas con sede en Argentina, respondió con entusiasmo a las propuestas de Bullrich aunque también saludó expresiones del canciller Santiago Cafiero.El dato curioso fue, ganador de las PASO y, en tanto tal, el invitado más esperado.Si todos los años la cuestión económica está muy presente en el temario del Consejo de las Américas, esta vez no sería la excepción:Sin embargo, el anuncio del ingreso de Argentina al bloque de las naciones emergentes conformado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica (Brics) se metió de lleno en la agenda.La noticia impactó de tal modo al evento que uno de sus anfitriones, el presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), dedicó el primer tramo del discurso de apertura ade la Argentina.A su vez, Cafiero, Bullrich y Milei se expresaron elíptica o taxativamente sobre el tema y, mientras, sus antagonistas no dudaron en criticarlo.El titular del Palacio San Martín destacó que la política exterior argentina es "amistosa y abierta" y que se trata de "sumar y no de restar".Respecto a la participación en los Brics de Rusia y del ingreso de países como la República Islámica de Irán -uno de los puntos atacados por Bullrich-,En ese mismo sentido, dijo que se necesita que todos los países se sienten "a la mesa" para poder hacer los señalamientos., se preguntó.La postulante de JxC, en cambio, anunció en su exposición que, en el caso de ganar los comicios, dispondrá el retiro del país de los Brics "Hace unos minutos, el Presidente de la Nación, que está como todos sabemos en una situación de enorme debilidad y sin poder ejercer su cargo de mandatario, acaba de comprometer a la Argentina a la entrada a los Brics", objetó la candidata y exministra de Seguridad., en una incorporación formalizada "mientras se desarrolla la invasión a Ucrania y, con más razón, junto al ingreso de Irán".Sobre este último punto, Bullrich dijo que con Irán la Argentina "tiene una herida abierta profunda por los ataques terroristas antisemitas y antiargentinos en nuestro territorio".El candidato de LLA, por su parte, dijo que desde su espacio son "defensores de la paz, del libre comercio, de la democracia y de la libertad" y que eso, y repitió así una frase que utilizó con histrionismo en la campaña.En lo económico, el Gobierno nacional estuvo representado por Rossi pero la tarde de este jueves será el turno del ministro-candidato Massa, quien regresaba desde Washington tras una breve escala en Paraguay luego de haber conseguido una revisión del acuerdo con el FMI más el desembolso por parte del organismo de, aparte de un préstamo adicional del BID."Estamos convencidos de que si el verbo es ajustar, los objetivos no se van a lograr. Si privilegiamos que el verbo sea desarrollar, las oportunidades de Argentina son muchísimas", resaltó el candidato a vicepresidente de UxP.Además, adelantó que se está trabajando en "generar las políticas contra-cíclicas: acuerdo de precios, créditos a tasa subsidiada".Bullrich, a tono con los postulados de algunos empresarios que habían citado el lema de Julio Argentino Roca "paz y administración", prometió "gobernabilidad" y "un shock de orden, ejecutado con capacidad y con convicción"."Queremos plantear como un precepto estratégico para la Argentina, queque necesita cualquier democracia para vivir, trabajar y tener futuro", manifestó.Para diferenciarse de Milei rumbo a las elecciones generales del 22 de octubre, aunque sin nombrarlo, Bullrich deslizó: "No somos aventureros, tenemos la experiencia aprendida".En el tramo más económico de su discurso,porque, dijo, "el gasto público es el 40% del PBI, se aumentó el doble en estos 20 años con estos impuestos altísimos, impagables, que han llevado a que casi la mitad de la economía en Argentina sea informal".Por su parte, Milei se encontró con una nueva oportunidad para explicar sus propuestas frente a un público parecido al que lo había escuchado meses atrás en la ciudad rionegrina de Bariloche.Milei, entonces, reiteró algunos conceptos que ya había señalado en aquel foro realizado en el hotel Llao Llao:, anunció modificaciones profundas en el Estado, dijo que es necesarioy hacer una reforma de la seguridad social.No se olvidó de su propuesta de dolarizar la economía , y finalmente les transmitió a los empresarios que podían apostar por la "casta" de "buenos o malos modales" pero que eso sólo los llevará a la pobreza.También,, para que le duela a la política.Aunque quiso arengar al público calificando a los emprendedores de "héroes" y prometiendo "negocios por todos lados" al aplicar su modelo,y solo fue aplaudido al cerrar su intervención.