Los grandes directores también apuestan al cortometraje

Se supone que los cineastas consagrados ya no filman cortometrajes, que se trata de un formato yhagan sus cartas de presentación, concreten sus primeras experiencias. Sin embargo, esta columna no hará más que desmentir esa afirmación: cada vez son más los realizadores de larga trayectoria que vuelven una y otra vez al metraje reducido, ya sea porque quieren experimentarEl caso dees, en ese sentido, sintomático: de los últimos tres trabajos que presentó desde 2020, dos son cortos:, relectura de la obra de Jean Cocteau con Tilda Swinton; y, western queer con Pedro Pascal y Ethan Hawke (en el medio rodó el largometraje “Madres paralelas”). El célebre director español contó que quería probarse filmando en inglés (ambos tienen mayoría de diálogos en ese idioma), pero además sintió que media hora era suficiente para las historias que quería narrar (“La voz humana” dura 30 minutos y “Extraña forma de vida” llega a 31).Hasta hace no mucho tiempo había un impedimento comercial que conspiraba contra la elección del corto por parte de cineastas de prestigio, pero con la masividad actual de las plataformas de streaming ya no hay dificultades para su lanzamiento. Incluso los distribuidores franceses aprovecharon la existencia de esos dos films de media hora cada uno paraen total al que denominaron con buen criterio de marketingen cines el 21 de septiembre vía el sello MACO Cine y desde el 20 de octubre estará disponible en la plataforma de streaming MUBI, dueña de los derechos para toda América Latina.y solo en esa edición de la prestigiosa muestra francesa se estrenaron también otros cortos de directores consagrados como el portugués Pedro Costa (“As filhas do fogo”) y el trabajo póstumo del franco-suizo Jean-Luc Godard (“Film annonce du film qui n’existera jamais: «Drôles de Guerres»”).Y algo similar ocurrirá en breve con el notable creador estadounidense. Este año(actualmente en cartel en los cines argentinos) y el próximo jueves 31 de agosto, film de apenas 40 minutos de duración con Ralph Fiennes, Benedict Cumberbatch, Dev Patel, Ben Kingsley y Richard Ayoade. Esta película basada en la entrañable historia de Roald Dahl sobre un hombre rico que se entera de la existencia de un gurú que puede ver sin usar los ojos y se propone dominar esa habilidad para hacer trampas en el juegoLa lista de reconocidos cineastas todoterreno (siguen haciendo largos, medios y cortometrajes, series, comerciales y/o videoclips) es interminable, pero entre los más prolíficos están, por ejemplo,, quienes estrenaron también en Netflix(con Thom Yorke, de Radiohead) y el muy experimental, respectivamente., bellísima fábula de 37 minutos concebida porcon una historia navideña protagonizada por niños que viven en un internado religioso en tiempos de guerra y está. El caso de la talentosa y prolífica directora italiana demuestra que no hay límites de tiempos ni formatos: desde que en 2018 se consagró con el largometraje “Lazzaro felice” rodó dos episodios de la serie “La amiga estupenda”, un documental colectivo (“Futura”) cuatro cortos y mediometrajes (“Omelia contadina”, “Ad una mela”, “Quattro strade” y el citado “Le pupille”) y este año volvió al largo con “La chimera”, estrenado en la Competencia Oficial de Cannes.En el ámbito local también es habitual que varios directores de renombre incursionen (vuelvan) al corto:, por ejemplo, rodó, film de 19 minutos con Ignacio Solmonese, Laura Visconti , Valentina Posleman, Miel Bargman, Alejandra Flechner y Susana Pampín); mientras que, tras el largo “Zama”,hizo varios trabajos musicales con Julieta Laso (, corto de ficción de 12 minutos.Son solo dos casos dentro de una tendencia creciente: el corto también es cosa de grandes autores y autoras.