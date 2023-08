"Los medios públicos cumplen un rol esencial para la conformación de la conciencia democrática"

Foto: Victoria Gesualdi

"Los medios públicos nos permiten llegar a todo el país, informar y sobre todo tener una voz de quien conduce los destinos de Argentina en un determinado período histórico" Agustín Rossi

Foto: Victoria Gesualdi

Consejo de la Televisión Pública

Foto: Victoria Gesualdi

Foto: Victoria Gesualdi

"La voz de los que no tienen voz"

🎙️23° Plenario del Consejo Federal de la Televisión Pública en el Centro Cultural Kirchner



🗣️ Agustín Rossi: la incorporación de Argentina a los BRICS "es una muy buena noticia"https://t.co/0rcMAEIYPg pic.twitter.com/f7hbXKxGzA — Agencia Télam (@AgenciaTelam) August 24, 2023

🎙️23° Plenario del Consejo Federal de la Televisión Pública en el Centro Cultural Kirchner



🗣️ Tristán Bauer, ministro de Cultura de la Naciónhttps://t.co/0rcMAEIqZI pic.twitter.com/ze59v2RU6Z — Agencia Télam (@AgenciaTelam) August 24, 2023

🎙️23° Plenario del Consejo Federal de la Televisión Pública en el Centro Cultural Kirchner



🗣️ Rosario Lufrano, presidenta de RTA https://t.co/0rcMAEIqZI pic.twitter.com/Dc3DMGVMIV — Agencia Télam (@AgenciaTelam) August 24, 2023

Foto: Victoria Gesualdi

El Gobierno nacional y autoridades de canales públicos resaltaron la necesidad de que "la sociedad conozca la importancia de los medios públicos" y llamaron a defenderlos en la inauguraron delque se desarrollará hasta el viernes en el Centro Cultural Kirchner (CCK) con el objetivo de "afianzar el desarrollo de estos medios de comunicación"."Para nosotros, los medios públicos cumplen un rol esencial en todo lo que significa la conformación de la conciencia democrática del país. Nos permiten llegar a todo el país, informar y sobre todo tener una voz de quien conduce los destinos de Argentina en un determinado período histórico", dijo a Télam el jefe de Gabinete de ministros,En este sentido, llamó a "involucrar al conjunto de la sociedad en la defensa de los medios públicos" y destacó acciones como abrazos, festivales, "militar con creatividad e inteligencia"."Tenemos que masificar este debate, darle visibilidad, que sea un problema no solo de nosotros sino del conjunto de la sociedad.. Hay que militar y la mejor manera de hacerlo es ahora porque si no después es en la resistencia", arremetió Rossi.La inauguración del 23° Consejo tuvo lugar este jueves en la Cúpula del CCK, donde también participaron el ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer; el secretario de Medios y Comunicación Pública de la Nación, Juan Ross; y la subsecretaria de Medios Públicos, Rosaura Audi.Además estuvieron presentes autoridades de medios públicos como la presidenta de Radio y Televisión Argentina (RTA), Rosario Lufrano; el director ejecutivo de la Televisión Pública, Claudio Martínez, y la presidenta del Consejo Federal de Televisoras Públicas (CFTVP) y directora de la Televisión Pública Fueguina, Paula Arruda.En el plenario, que se desarrollará hasta el viernes, directoras y directores de canales públicos del país compartirán reuniones con el objetivo deDurante las dos jornadas habrá paneles y mesas de trabajo sobre el rol de los medios públicos, la transformación digital, la creación de contenidos educativos, la voz de los trabajadores, la aplicación de la Ley de Equidad de Género en Servicios de Comunicación, entre otros ejes temáticos.También está prevista una mesa de trabajo con autoridades de la Televisión Digital Abierta (TDA), el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) y la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima (Arsat) para avanzar en la aplicación de acciones conjuntas.Al hacer uso de la palabra, Rossi consideró necesario "discutir autocríticamente, en forma de perspectiva y crecimiento qué pasa con los medios públicos y el rol que tienen en la sociedad"."Estamos en un momento bien particular, pero también un momento que,", agregó.Asimismo, consideró que las políticas públicas en esta materia "tienen que tener la fortaleza necesaria para que aún en el peor escenario posible se pueda doblar pero no quebrar".Para que esto suceda, destacó el "compromiso de institucionalizar estas políticas públicas y ponerlas en valor jurídico".Entre los medios públicos administrados por el Estado nacional se encuentran la Televisión Pública, Radio Nacional, la agencia de noticias Télam, y entre las señales con contenidos públicos, Encuentro, Pakapaka, DeporTV, Contar, Razón Plebeya, Animar y la reciente Aunar.Para Arruda, la presidenta del Consejo Federal de Televisoras Públicas,, reflejar las necesidades de la sociedad y ser el canal de difusión de nuestra cultura, nuestra identidad, necesidades"."Yo siempre digo que en Tierra del Fuego lo que más me gustaría es cumplir con el sueño de que cada ciudadano sienta al canal público como propio", dijo, en diálogo con Télam.Por su parte, Bauer recordó que existe "un nuevo mundo a partir de internet, la digitalización de imágenes y contenidos, hiperconcentración en cuatro o cinco empresas de los medios de comunicación", sumado a que "nunca antes se manejaban bases de datos" como en la actualidad donde las personas "brindan información sobre sus hábitos de consumo".En ese sentido, llamó a "no ser espectadores pasivos, que vemos cómo pasa esta circulación".Sobre la, Martínez explicó, en diálogo con Télam, que "en principio le hablamos a ciudadanos y ciudadanas, no a consumidores, porque el modelo de la televisión pública es construir ciudadanía, no es juntar audiencia para vendérselo a los anunciantes"Además,y es vital comunicar nuestra cultura, nuestra música, nuestro arte, nuestros sabores, estar atento a cuáles son las demandas en términos de eventos deportivos relevantes para poder llevarlos de manera gratuita a todo el país", agregó."Es necesario defender un proyecto de país con los valores democráticos por los que esta sociedad ha vivido y muerto", dijo, por su parte, Lufrano, presidenta de RTA, quien destacó también que los "Gobiernos nacional, provinciales y municipales difundan la importancia que tienen estos medios".