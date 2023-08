Berni advirtió que los robos en comercios fueron instigados en "redes" y no "por hambre"

Foto: Pablo Añeli.

Ascienden a 150 los detenidos Un total de 100 personas fueron detenidas, acusadas de cometer robos o intentos de robo en distintos supermercados y comercios del conurbano, mientras que otras 50 fueron apresadas en allanamientos realizados por intimidaciones realizadas mediante grupos de Whatsapp, informó el subsecretario de Formación y Desarrollo Profesional del ministerio de Seguridad, Javier Alonso.



El funcionario agregó que se contabilizaron 150 intentos de robo, aunque aseguró que no se registraron llamadas al 911 por alertas o denuncias.



"En los barrios del conurbano se está recuperando la tranquilidad", dijo Alonso en declaraciones formuladas a Radio Provincia.



Sobre los hechos registrados, el funcionario remarcó: "Llegamos a 100 detenidos por robos y otros 50 detenidos que surgieron de los allanamientos en conjunto con la Justicia por la intimidación a través de los grupos de Whatsapp".



"No queremos que haya impunidad con este tipo de mensajes y eso es lo que denunciamos ante la Justicia", planteó Alonso, quien detalló que muchas de las detenciones detenciones fueron por robo y tentativa de robo agravado por ser en poblado y en banda., y que ahora la justicia tendrá que establecer lo sucedido.



Tal como había adelantado ayer el ministro de Seguridad provincial, Sergio Berni, Alonso indicó que "en el lapso de una hora, se dieron 150 intentos de robos simultáneos en diferentes puntos del sonurbano" y analizó que ello "no tiene nada de espontáneom ni de casual".



"En función de lo acontecido, lo que hicimos fue garantizar la presencia policial", dijo Alonso, tras lo cual destacó el hecho de que no haya habido "heridos, ni muertos" y pidió "que la Justicia investigue quiénes estuvieron detrás de esto".



"Las familias no se sumaron (a los intentos de robo). En los robos, lo que primero se llevaron fue alcohol, cigarrillos, ropa y productos de perfumería. Este tipo de situación fue con arenga e instigación al delito de salir a robar. Hay jóvenes en esas trayectorias delictivas amateur y otros (casos) donde se mezcla el vandalismo con el robo", concluyó.



Entre los últimos apresados hay siete personas, dos de ellas menores de edad, acusadas de participar de incidentes y enfrentamientos con la policía en inmediaciones del hipermercado Changomás del partido bonaerense de Luján.



De acuerdo con fuentes policiales y municipales, la policía llegó al lugar alertada por la presencia de grupos que merodeaban el local, por lo que intervino para controlar que no hubiese intentos de robo o irrupciones con ese objetivo en los locales.



Los voceros dijeron que no se registraron robos en el hipermercado ni en otros comercios de la zona, aunque sí algunas corridas e incidentes con la policía, en el marco de los cuales un subcomisario sufrió lesiones a raíz de una pedrada que recibió en la cabeza y un oficial principal terminó con contusiones en una mano.



Por esos hechos, fueron detenidos cuatro hombres una mujer y dos adolescentes -de 16 y 17 años-, todos ellos acusados de "robo agravado por haber sido cometido en poblado y en banda y por la participación de menores de edad en grado de tentativa, intimidación pública, atentado a la autoridad, daño agravado y lesiones leves, todo ello en concurso real", a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción 9 descentralizada de Luján, Mariana Suárez.



En tanto, en las últimas horas, se reportaron en el interior del país 11 detenidos en la ciudad rionegrina de Bariloche en el marco de los operativos que lleva a cabo la policía provincial para prevenir hechos delictivos contra comercios, se informó oficialmente.



Según fuentes de la policía rionegrina, un hombre fue detenido por el intento de robo a un camión con mercadería en el barrio San Francisco III, y cuatro personas fueron demoradas a raíz de que se encontraban en actitud sospechosa en inmediaciones de un supermercado ubicado en las calles Brown y Beschtedt.



A su vez se dio cumplimento a una diligencia judicial en jurisdicción de la comisaría 42, donde se detuvo a un hombre por presunta incitación a cometer delitos y se secuestraron tres teléfonos celulares que serán sometidos a peritajes.



Por otro lado, fueron apresados dos hombres en la zona sur de Bariloche mientras que se demoró a dos jóvenes menores de edad también en inmediaciones de Beschtedt y Brown, todos acusados de "instigar a otras personas a cometer delitos", agregaron los informantes.



Por su parte, las fuerzas federales iniciaron tareas de prevención en toda la localidad, con recorridas constantes que se intensificarán durante la noche, según se informó oficialmente.



A su vez, la ministra de seguridad de Río Negro, Betiana Minor, se reunió con representantes de las Cámaras de Comercio de General Roca, Cipolletti y Fernández Oro; autoridades de las Regionales II y V de la Policía, y el subjefe de la Policía de Río Negro, Orlando Cañuqueo, para abordar cuestiones relacionadas con el trabajo preventivo que se está desarrollando.

El ministro de Seguridad bonaerense,, consideró que la serie de robos a comercios en municipios del conurbano "no es producto de que hay hambre en la provincia de Buenos Aires" sino de "grupos minúsculos de personas que llevaron adelante este tipo de delitos".Además,En declaraciones a Radio Con Vos, el funcionario deremarcó queTambién, reiteró queEl titular de la cartera de Seguridad aseguró que, detalló quey adelantó que "En ese sentido, informó que en los celulares "A posteriori, recalcó:y subrayó que "desde el Gobierno bonaerense se trabaja para garantizar la paz, la tranquilidad y resguardar la propiedad privada".Al referirse a los robos registrados en los municipios del norte y oeste del Gran Buenos Aires, Berni describió: "El hecho más violento y destructivo, en el que se actuó con saña, fue en un súper chino de Moreno al que destruyeron" e indicó que "se trató de un grupo de delincuentes que fue a hacer daño".Luego, sostuvo que"Ayer mantuve reuniones con jueces y fiscales tanto federales como provinciales, en las que coincidimos en la necesidad de actuar coordinadamente entre el Poder Legislativo y Ejecutivo para actuar con la mayor celeridad y rigurosidad para dar con estas metodologías delictivas", respondió cuando se le consultó sobre la posibilidad de que se instale el fomento a los saqueos desde las redes.En la entrevista, el ministro puso de relieve la ayuda económica anunciada desde los Gobiernos nacional y provincial "para los negocios que tuvieron este tipo de delito", y señaló que la cartera social bonaerense "atiende totalmente el tema alimentario en la provincia" junto a los demás órganos de asistencia social: iglesias, municipios, comedores escolares y populares."Esto no es producto de que hay hambre en la provincia de Buenos Aires. Los propios vecinos repudiaban el accionar de estos grupos minúsculos de personas que llevaron adelante este tipo de delitos. No es parecido de lo que pasó en 2001 (cuando producto de la crisis hubo saqueos espontáneos)", insistió.En ese contexto, Berni aseveró:y reiteró queLuego agregó: "y, por eso,".Finalmente, se solidarizó con el candidato presidencial Javier Milei, a quien calificó como "una persona de bien" y apuntó que no se atrevería "jamás" a decir que el líder de La Libertad Avanza "estuvo involucrado en los saqueos".