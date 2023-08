Donald Trump, listo para entregarse a la policía

El millonario de 77 años fue inculpado este mes por la fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis / Foto: AFP

"Es increíble. Voy a Atlanta, Georgia, el jueves para ser ARRESTADO por un fiscal de izquierda radical" Donald Trump

Trump se convertirá en el primer expresidente de Estados Unidos en ser fichado con foto policial.

La acusación que pesa sobre Trump

El abogado Steven Sadow, especializado en derecho penal y muy conocido en Georgia / Foto: IG @stevesadow

La investigación

Donald Trump tiene previsto entregarse a la Policía de Georgia acusado de intentar alterar el resultado de las elecciones de 2020 en ese estado sureño, con lo que se convertirá en el primer expresidente de Estados Unidos en ser fichado con foto policial.Horas antes de su arribo a una superpoblada e insalubre cárcel de la ciudad de Atlanta, prevista para el final de la tarde,, según anunció el nuevo letrado e informaron medios."Es increíble. Voy a Atlanta, Georgia, el jueves para ser ARRESTADO por un fiscal de izquierda radical", protestó el magnate en su plataforma Truth Social, e insistió en que todo es una maniobra para frustrar su candidatura a la reelección en 2024.La llegada del expresidente a la sede policial y prisión de Atlanta donde se entregará estará acompañada por un fuerte operativo policial y acordonamiento de la zona que impedirá el acceso al complejo carcelario mientras dure el procedimiento.El fichaje incluirá la impresión de sus huellas dactilares, las dos clásicas fotografías de frente y perfil, el escaneo ocular para la identificación biométrica y algunos datos personales.Trump ya había sido fichado por la Policía al ser inculpado este año en otras tres investigaciones penales en los estado de Nueva York y Florida y en Washington, pero no se le había tomado una foto policial.A diferencia de esas ocasiones, además,Se espera que todo este proceso dure alrededor de una hora.por lo que, luego de una breve detención y del pago, será puesto en libertad condicional.Además, no podrá utilizar sus redes sociales para referirse al resto de los acusados.El millonario de 77 años fue inculpado este mes por la fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis, que lo acusó de intento de alterar los resultados en Georgia de las elecciones que en 2020 perdió con el presidente Joe Biden, que ganó en ese estado clave.Biden buscará su reelección en los comicios de noviembre de 2024.que se suele usar contra las pandillas y prevé penas de entre cinco y 20 años de prisión.El día de la acusación, Willis dijo que los 19 imputados tenían hasta el viernes 25 de agosto para entregarse.Varios de ellos ya se entregaron voluntariamente ante las autoridades de Georgia, entre ellos el exabogado de Trump y exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, que lo hizo este miércoles. El abogado Steven Sadow, especializado en derecho penal y muy conocido en Georgia, anunció que había sido contratado por Trump para este caso., dijo en un comunicado."El presidente nunca debería haber sido acusado. Es inocente de todos los cargos que se le imputan. Esperamos que el caso sea desestimado o, si es necesario, que un jurado imparcial y de mente abierta declare al presidente inocente", agregó.La cadena CNN dijo que una fuente cercana a Trump le confirmó que Sadow reemplazará al abogado que hasta ahora representaba en este caso de Georgia al expresidente y candidato a la reelección en 2024, Drew Findling.La investigación comenzó por una llamada telefónica de enero de 2021 -cuya grabación se hizo pública- en la que Trump pidió a un funcionario local de Georgia que "encontrara" unas 12.000 boletas a su nombre que le faltaban para ganar los 16 electores de Georgia.después de que los testigos convocados por la fiscalía declararan durante toda la jornada.La fiscal Willis fue quien creó este panel de ciudadanos con poder para investigar si había pruebas suficientes para acusar a Trump, en particular por fraude e interferencia electoral.Este caso añade un nuevo frente judicial a los tres que tenía el exmandatario, inmerso en la campaña para las primarias del Partido Republicano, en las que se ubica como candidato principal.en las semanas previas a que cientos de sus seguidores atacaran el edificio del Congreso en Washington para intentar frustrar el procedimiento legislativo de certificación del triunfo de Biden.En otra causa que se instruye en Miami, Florida, un tribunal federal lo acusó en junio de "retención de documentos clasificados" y "obstrucción de una investigación federal" por haberse llevado documentos oficiales de la Casa Blanca al dejar la presidencia.En marzo, un gran jurado del estado de Nueva York lo acusó de fraude fiscal en relación al pago de dinero a una actriz porno para que guardara silencio sobre una relación extramatrimonial, para que no perjudicara su candidatura presidencial en 2016.