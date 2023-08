Jóvenes y adolescentes en la mira antiderechos

Jóvenes y adolescentes que se preguntan por su identidad de género son cuestionados por grupos antiderechos / Foto: Archivo.

Lucha, prejuicio y discriminación

A través de una conceptualización cuestionada por la OMS se busca clausurar la pregunta de jóvenes y adolescentes sobre su identidad / Foto: Archivo.

El cambio, descalificado por “abrupto”

“Disforia de género”

Los jóvenes fueron protagonistas de las movilizaciones que lograron avances importantes en materia de diversidad en la Argentina / Foto: Archivo.

Efectos y consecuencias

El manga y el animé son estigmatizados por los grupos antiderechos y señalados entre "responsables" de las decisiones juveniles / Foto: Archivo.

De las redes al manga

Las infancias trans son acompañadas por padres, docentes y profesionales de la salud / Foto: Archivo.

Idealizados y hegemónicos o diversos

La discusión acerca de la ampliación de derechos crece al ritmo de la campaña electoral. Al cuestionamiento a la interrupción voluntaria del embarazo y a la educación sexual integral en las escuelas,, el ataque a quienes su autopercepción de género no se corresponde con el sexo asignado al nacer.por parte de los denominados grupos “antiderechos”, embravecidos por el triunfo de la Libertad Avanza en las primarias del 13 de agosto y por la furibunda verba de su líder y principal candidato.Sin embargo, esta prédica no comenzó en la trasnoche electoral. Es el acumulado de acciones, discursos y campañas más o menos solapadas que en sus últimos capítulos ponen el foco en los jóvenes y adolescentes., proliferan en las redes sociales y también a través de los medios tradicionales.Los argumentos que intentan legitimar este tipo de discursos que en muchos casos pueden calificarse de odio , se establecen a partir de una serie de presupuestos cuanto menos cuestionables, dado que parten del prejuicio y la intolerancia.“La multiplicación de argumentos y teorías que no tienen ningún tipo de validación científica, y que incluso, ponen en riesgo los avances que en materia de derechos y respeto a las diversidades se registraron en la Argentina en las últimas décadas”, dice a Télam, integrante del Servicio de Adultos del Centro de Salud Mental Dr. Arturo Ameghino, de la Ciudad de Buenos Aires.Un buen resumen de lo que está sucediendo puede leerse en “Mi hija ahora dice que es varón, ¿qué hago?: duros testimonios de madres de adolescentes con disforia de género repentina” , publicado en Infobae una semana antes de las PASO con firma de Claudia Peiró.Allí, un grupo de madres nucleadas endenuncian que libran “una lucha traumática no validada”. La pelea (y el trauma) sería producto de la llamada “disforia de género de inicio rápido”, generada por los “caprichos” de jóvenes y adolescentes respecto a su autopercepción de género y a las dificultades para reconocer (diagnosticar) “trastornos previos” por parte de sus familias.Todo esto avalado por psicólogos, docentes y funcionarios que estarían “obligados” por una ley de Identidad de Género (26743/2012), ejercería una coerción tan silenciosa como efectiva.La nota afirma que quienes acompañan en su transición de género a infancias y adolescencias “están colonizados o amedrentados por una ideología que pretende que se puede”, provocando sufrimiento (psíquico y físico) tanto a estos como a sus familias.“Invocar la ‘realidad biológica’ para rechazar la autopercepción de género que puede producirse tanto en niñes como en jóvenes y adolescentes: el respeto a la autopercepción de cada sujeto y a su modo de estar en el mundo”, asegura a Télam l“Los relatos parecen calcados: niñas muy femeninas, cuyo juguete y color preferidos eran la Barbie y el rosa, que de un día para el otro, en la adolescencia, a los 14, 15, 16, declaraban repentinamente ‘sentirse’ varones. De ahí la expresión con que se designa estos casos: disforia de género de inicio rápido”, puede leerse en la nota mencionada.Palabras más, palabras menos, esto mismo puede encontrarse en buena parte de los discursos que circulan por las redes sociales. Los cambios, también la identidad en movimiento,Sin embargo, las especialistas consultadas por Télam señalaron que ningún proceso “de subjetivación o construcción identitaria” se da de modo repentino, aun cuando esto pueda ser percibido así por los padres de los jóvenes que deciden cambiar de género.“Cuando se escucha en el consultorio a pacientes que están transicionando ellos refieren haber experimentado. Expresan claramente, por ejemplo: desde muy chico rechazaba las cosas de nena, quería cortarme el pelo, usar ropa grande. También, desde siempre recuerdo preferir los vestidos, querer jugar con las nenas, evitar los juegos de fuerza, etc”, explica Montenegro.A partir de su experiencia clínica con jóvenes e infancias, la psicóloga agrega que “cuando se historiza, en el curso de un tratamiento,como parte del proceso que están realizando, lo que no quiere decir que, necesariamente, puedan transmitirlo a sus padres en ese mismo momento”.Entre los “fundamentos médicos” de quienes rechazan la autopercepción de género aparece el concepto de “disforia de género de inicio rápido”. La expresión fue acuñada por la psiquiatra norteamericana Miriam Grossman en su libro “Perdidos en la nación Trans”, ante lo que calificó como el avance en las escuelas de la “ideología de género” y el “transgenerismo”.La categoría deriva de la “disforia de género”, entendida como la sensación de incomodidad o angustia que pueden sentir las personas cuya identidad de género difiere del sexo asignado al nacer,y que los manuales de psiquiatría mantuvieron hasta 2018, año en que la Organización Mundial de la SaludSegún las especialistas consultadas, al retorno del concepto de “disforia de género” se le suma “de inicio rápido” para deslegitimar a infancias y adolescencias que se autoperciben de manera diferente al género asignado al nacer y a los procesos que los condujeron a ello.Agregan que la denominada “disforia de género de inicio rápido” no encuentra validación clínica y que tampoco conforma a la comunidad científica. Así, citan un estudio publicado a fines de 2021 por la Escuela de Medicina de la Western University , de Canadá, que no encontró elementos que respalden dichos presupuestos.El trabajo, pertenecientes a diez clínicas médicas canadienses que brindan atención especializada de afirmación de género a través de modelos de atención diferentes.El equipo de investigación que guió el relevamiento concluyó que "el conocimiento reciente del género no se asoció significativamentediagnóstico previo de problemas de salud mental o trastornos del neurodesarrollo, síntomas de disforia de género, autolesión o intento de suicidio en el último año".Además, concluyó que los factores sociales, que incluye el apoyo de amigos online y/o amigos trans, o de padres que apoyan a niños y niñas con disforia de género, no tuvieron un impacto significativo en la identidad de género. También estableció que alrededor del 80% de los consultadosEntre las objeciones a la transición que realizan jóvenes y adolescentes que redefinen su identidad de género aparece también la de “ir y venir de un sexo a otro”, que se suma a la de las “consecuencias irreversibles” y efectos secundarios que tendrían las terapias de “reasignación de sexo”.“Nos preguntamos. Si consideramos que tanto lo cis-género como lo trans-género tienen el mismo valor, realizar un recorrido de búsqueda o exploración de la identidad requiere tiempo y recorrido, por lo que no tiene una connotación negativa”, asegura Danas.Y agrega: “La transición en sí es genuina, como lo es preguntarse por una identidad que siempre está en movimiento. Siempre estamos siendo otres, en algún sentido. Vivimos, nos acontecen hechos que nos modifican”.En cuanto a los tratamiento de hormonización y a las intervenciones quirúrgicas de modificiación corporal (denominadas también de reasignación de sexo), Montenegro afirma que "es imprescindible. Es clave llegar a empatizar, por ejemplo, con quienes padecen las menstruaciones o con los que anhelan fuertemente una fisonomía distinta".En línea con una perspectiva patologizante, también, que fue precedido por algún tipo de transtorno (anorexia, déficit de atención e hiperactividad, etc).Tampoco faltan la alusión a la depresión y a las dificultades para relacionarse. Para completar el cuadro, suele sumarse, medios de comunicaciones y producciones artísticas de los más diversas, entre las que se señala expresamente al manga y al animé.“La construcción identitaria y los procesos de subjetivación se dan a lo largo de la vida y; desde esta mirada los jóvenes aparecen como un fenómeno casi espectacular o para ser espectacularizados, lo que es peor”, destaca Danas.“La experiencia clínica demuestra que los pacientes que están transicionando no presentan, necesariamente, antecedentes de anorexia, TDH o depresión. Cualquiera de estas manifestaciones pueden verificarse en cualquier persona y no puede asociárselas exclusivamente a estos pacientes”, suma Montenegro.En cuanto a la influencia perniciosa del manga y el animé, las especialistas resaltan que. La melancolía y la oscuridad que suele asociarse a este tipo de historietas y animaciones no guarda relación con la pregunta acerca del género, insisten.El avance sobre el derecho a definir la propia identidad supone consolidar un “tipo de infancia”, y una construcción de la juventud y la adolescencia, bajo parámetros normalizadores, heternormativos y también moralizantes, todos ellos asociados a la idea de “una infancia feliz”.Desde esta perspectiva, de lo hegemónico.“Esta mirada supone infancias idealizadas, heteronormativizadas con accesorios. Ni todas las infancias son felices ni todas las adolescencias difíciles. Esto es una falacia de simple constatación, que no hace más que reproducir estereotipos para validar una visión antiderechos”, apunta Danas.“La aceptación de prejuicios y de un supuesto saber médico como verdad absoluta e inconmovible puede conducir a la intolerancia, también al repudio de la singularidad. La validación de los viejos pilares de lo hétero-patriarcal, su aceptación acrítica,”, completa Montenegro.También una forma de agitar el oleaje del odio. Algo que, en estos días, como un mar embravecido, vemos crecer a nuestro alrededor.