Comienza el alegato de defensa del ginecólogo acusado de abuso contra dos de sus hijos

El fiscal Jorge Bettini Sansoni retiró la acusación contra el acusado, mientras las víctimas con patrocinio la mantuvieron / Foto: Redes.

"La acusación sigue en pie gracias al trabajo que seguimos sosteniendo como particular damnificada yo, como madre, con el de Florencia Piermarini y Verónica Heredia, y Tomás también como querellante, víctima y particular damnificado Andrea Vázquez

El alegato de la defensa en el marco del juicio a un médico obstetra y ginecólogo -identificado por las siglas de su nombre como PG- acusado de abuso sexual agravado contra dos de sus hijos comenzará este viernes en el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 3 deEn la audiencia, que está prevista a partir de las 9 en la sede judicial ubicada en Camino Presidente Domingo Perón y Larroque, en el partido bonaerense de Lomas de Zamora, se esperan los alegados de"La acusación sigue en pie gracias al trabajo que seguimos sosteniendo como particular damnificada yo, como madre, con el de Florencia Piermarini y Verónica Heredia, y Tomás también como querellante, víctima y particular damnificado con el patrocinio de Edith Puente", señaló a TélamLa abogada Piermarini sostuvo que el retiro de la acusación partió "de un prejuicio" porque "habló de la esencia del ser humano" y, por lo tanto, "es un valor moral que no tiene ver con la aplicación de las leyes"."En segundo lugar (el fiscal) se basó en criterios como falsa denuncia, relato inducido, y en el inexistente Síndrome de Alienación Parental (SAP), habitual en las defensas de los acusados en este tipo de delitos", dijo y agregó que "lo llamativo es que es la fiscalía y no la defensa".Sin embargo, confía en que el Tribunal a cargo de Marcelo Hugo Dellature, Mauricio Salvador Blanco y Luis Miguel Gabián "sí tengan perspectiva de derechos, de género y de las infancias y que puedan juzgar como corresponde".En 2019, PG fue procesado por el delito de abuso sexual contra dos de sus hijos y el 8 de febrero pasado, la Sala 3ra. de la Cámara de Apelación y Garantía del Departamento Judicial de Lomas de Zamora le concedió la excarcelación, a la espera del juicio.La denuncia que lo llevó al banquillo de los acusados fue radicada por la directora ejecutiva del Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño,, al tomar conocimiento de la situación del hijo menor de PG, que en ese momento tenía 7 años y que hoy ya alcanzó los 14.El médico psiquiatra, experto en violencia de género y masculinidades,, indicó a Télam que el fiscal fue el "mejor defensor del acusado" luego de declarar en la quinta audiencia del juicio."Preguntaba muy confusamente, los jueces le pedían que aclarara. Fue una tortura la torpeza de este 'defensor'", dijo en esa oportunidad, y aseguró que "no hubo en este episodio mejor defensor del imputado que el señor fiscal".También advirtió sobre el accionar del fiscal la especialista consultora en Medicina Legal y profesora, quien fue citada por la fiscalía como perita de parte para declarar, ya que realizó junto aun informe médico donde evidenciaron, en el marco de esta causa."Me empezó a preguntar con una falta de conocimiento brutal, tratando de romper mis informes y el que habíamos hecho con la perita oficial de una manera violenta y burda", sostuvo Creimer a esta agencia., y tres fiscales se declararon incompetentes, informaron las abogadas Piermarini y Verónica Heredia.