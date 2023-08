Detectaron gripe aviar en más de una decena de lobos marinos muertos en Viedma

Foto: Maxi Jonas

“No sabemos a ciencia cierta cómo puede evolucionar ni cómo es el contagio, el virus estaría dando vueltas en la costa y esperemos que pase rápido para que la gente no se encuentre con esta situación en temporada de verano” Fabián Llanos, subsecretario de Medio Ambiente y Cambio Climático de Río Negro

Comité de investigación

Recomendaciones para la población

Más de una decena de ejemplares de, en Río Negro, según constataron integrantes de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro y de la Municipalidad local.El subsecretario de Medio Ambiente y Cambio Climático de Río Negro, Fabián Llanos, declaró este jueves a Télam que se determinó lacomo un principio de precaución porque “no sabemos bien cómo va evolucionando la propagación de este virus" e indicó que la recomendación sobre los cadáveres de los animales es el enterramiento, bajo los protocolos del Senasa.“No sabemos a ciencia cierta cómo puede evolucionar ni cómo es el contagio, el virus estaría dando vueltas en la costa y esperemos que pase rápido para que la gente no se encuentre con esta situación en temporada de verano”, afirmó el funcionario.Según se informó oficialmente, la infección que está afectando a la especie Otaria flavescens, los lobos marinos de un pelo, es considerada altamente patógena.Días pasados,y profesionales del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) trabajaban hoy para determinar si se debe a posibles contagios de influenza aviar.Tambiénde gripe aviar, por lo que el gobierno provincial colocó cartelería para impedir el ingreso de personas a la reserva costera de la ciudad de Río Grande.Tras el nuevo hallazgo en Río Negro, las autoridades remarcaron que "la influenza aviar es una enfermedad potencialmente zoonótica, lo que significa que puede transmitirse de animales a humanos"."El virus responsable puede encontrarse en las excreciones y secreciones tanto de aves como de mamíferos marinos, lo que plantea un riesgo real para aquellos que puedan estar en contacto con estos animales o sus fluidos", advirtieronPersonal del Senasa, tomaba muestras de los ejemplares en la zona de Viedma, y se conformó un comité de trabajo interinstitucional con el objetivo de "El comité de trabajo está conformado por la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, el área de salud ambiental y la coordinación de epidemiología del Ministerio de Salud, la Municipalidad de Viedma, Senasa, la Prefectura Naval Argentina y la Policía de Río Negro.Según se indicó, el objetivo es llevar adelante un seguimiento permanente de la situación, proporcionar recomendaciones actualizadas a la población y difundir información relevante de manera continua.En ese marco,"Se solicita encarecidamente no ingresar a las áreas de playa afectadas, evitar la exposición en esas zonas contribuye significativamente a disminuir el riesgo de contagio", se aclaró.También, se recordó quey puede facilitar su propagación".Las autoridades también aconsejaron"en caso de avistar lobos marinos o encontrar aves muertas, para minimizar las oportunidades de transmisión del virus".Se recomienda, "no tocar superficies que podrían estar contaminadas con saliva, mucosa o excrementos de aves, ya sean silvestres o de corral"."En caso de encontrar aves, tanto silvestres como domésticas, en estado de enfermedad o fallecimiento,", dijeronLas vías de comunicación oficiales son, la aplicación Notificaciones Senasa para dispositivos Android, enviando un correo electrónico a notificaciones@senasa.gob.ar, llamando al número 11 5700 5704, completando el formulario en línea, o la oficina más cercana.Finalmente se recordó que "la colaboración y responsabilidad de todos/as son fundamentales en este momento para controlar la propagación y salvaguardar la salud de la población".Y se solicitó a la comunidad, "mantenerse informada a través de los canales oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades de los organismos intervinientes".