"La provincia de Buenos Aires otorgará subsidios y créditos a tasa cero a comerciantes"

Quitarán ayuda estatal a beneficiarios que participen en robos organizados en Escobar

El intendente del municipio bonaerense de Escobar, Ariel Sujarchuk, firmó un decreto que dispone retirar cualquier tipo de ayuda estatal a “aquellas personas que se encuentren vinculadas o fomenten hechos de violencia” por considerar que “el Estado no puede subsidiar a los que delinquen”.



Tras recibir el miércoles al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, en el distrito del norte del conurbano, Sujarchuk decidió que su municipio “suspende todo tipo de subsidio, becas y cualquier posibilidad de acogerse a programas municipales a aquellas personas que se encuentren vinculadas y/o fomenten hechos de violencia”, según anunció en su cuenta oficial de Twitter.



En declaraciones a Télam, el jefe comunal estimó que la situación en ese distrito “se va a calmar” rápidamente, pero apuntó que las causas seguirán en la Justicia y se llegará a las últimas instancias de la investigación.



“Desde el primer momento repudiamos estas maniobras espurias que utilizan a niños, niñas y adolescentes y por eso disponemos todas las herramientas del Estado Municipal para ir contra quienes instigan estos episodios”, dijo el intendente.



En ese sentido, remarcó que el municipio “va a aportar datos a la justicia y material probatorio para sancionar a los responsables”.



Asimismo, desde el Estado local se quitará a los que participen en estos hechos delictivos “la posibilidad de ser beneficiados por las políticas del Estado, que de ninguna manera puede subsidiar a aquellos que delinquen o instigan a la violencia”.



Con respecto a los robos que ocurrieron en distintos municipios del norte y oeste del conurbano bonaerense, desde el Municipio de Escobar se informó que un grupo de jóvenes “intentó entrar en forma violenta al supermercado Día de la localidad Maquinista Savio”.



“El hecho es completamente inaudito y marca a las claras que fue fogoneado por grupo políticos porque un 'modus operandi' similar se registró en otros municipios”, consideraron.



Al respecto, precisaron: “En Escobar no tuvieron éxito porque efectivos de la Policía Bonaerense y agentes de Prevención Comunitaria actuaron de forma rápida y eficaz, sin lamentar heridos. Hubo seis detenidos, cuatro de ellos menores de entre 12 y 15 años. Otras dos jóvenes apenas son mayores de 18. Todos ellos ni siquiera pertenecían al barrio ni a la localidad”.



En esa línea, agregaron: “No fueron a buscar alimentos, fueron a buscar un conflicto orquestado desde oscuros intereses. No existe la menor duda, como ya dijimos, que esto responde a espurias maniobras políticas a las que vamos a investigar en profundidad para seguir garantizando la seguridad de nuestra comunidad, que quiere vivir en paz y armonía”.