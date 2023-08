Melingo, cuerpo y alma de un trotamundos musical que enlaza generaciones

Foto: Nacho Sánchez

Una presentación con invitados

Acompañado por un batallón de invitados que representaron distintas generaciones musicales,en el porteño Niceto Club,caracterizada por abrevar en diversos estilos musicales hermanados por su peculiar impronta.Con su histrionismo como uno de sus principales recursos, el artista se paseó por un repertorio que tuvo en sus extremos algunas de las piezas menos revisitadas de Los Twist y muchos de los más grandes éxitos de la recordada banda; con escalas en su paso por Los Abuelos de la Nada, su experiencia europea con Lions in Love y su etapa solista en la que dio nueva vida al tango.Pero ese conglomerado conformado por el pop, el rockabilly, el reggae, el tango, el rock duro y la chanson francesa, entre otros,Para ello,, sino que también se encargó de actuar cada una de las canciones en sus interpretaciones; además de contar con la complicidad de Fernando Noy y Katja Alemann, quienes protagonizaron dos momentos que alimentaron el carácter teatral del encuentro.El ex Los Twist y Los Abuelos de la NadaDe la misma manera, dejó espacio para el lucimiento del resto de las figuras invitadas,La velada, que se extendió por poco más de dos horas,Con la irrupción en escena de Melingo,, el casi inexplorado tercer disco de Los Twist, en acaso el único momento en solitario con el trío de guitarra, bajo y batería. La intencionalidad juguetona del show mostró sus primeras cartas cuando sobre el final de la canción, hubo un pequeño crossover con "Tontos", de La Pesada del Rock and Roll.A partir de allí,Tras una pequeña escala en Lions in Love con "Pulseras",En estos dos últimos, Maxi Prietto y Sol Bassa aportaron respectivamente incendiarios solos de guitarra plagados de distorsión.Con Patán Vidal, la trompeta con sordina de Hugo Lobo y el uso de escobillas de Samalea, el ambiente se tornó jazzy con "Juan Salvo, el Eternauta", que sirvió además para bajar un poco los decibeles., quien, sin necesidad de explicitarlo, trajo el recuerdo de su entrañable padre, al hacerse cargo de un sensual soul primero, y luego para sumarse a la interpretación de Melingo de "Maldito policía", en clave funky y con scat incluido sobre el final.Así como Noy al principioComo una diosa hindú, hizo una danza sobre un ritmo tribal interpretado desde la batería por Samalea, tocó el handpan y luego comandó un ritual en el que instó a liberar los malos pensamientos y crear "un gobierno de la inteligencia, una sofocracia".junto a una brillante Isabel de Sebastián.Recostado boca abajo en el suelo, jadeando, haciendo uso de efectos de eco en la voz -tal vez un guiño velado a Luca Prodan-, actuando la letra y haciendo partícipe al público, el intérprete narró las andanzas del personaje central de la canción y su abuso de las sustancias tóxicas.Acto seguido,, de Lions in Love; que continuó con un homenaje a Pappo a cargo de Carca y Melingo con "¿Adonde está la libertad?". Allí el ex Los Twist tocó la guitarra, en el único momento del show en el que se hizo cargo de un instrumento., antes de volver a quedar solo con el trío base para encarar "Linyera", su tema insignia de los últimos años, al que mezcló con pasajes de "De nada sirve" de Moris y "Balada para un loco" de Ástor Piazzolla y Horacio Ferrer.Tras un remanso musical con "Anda",, en donde el menor de los Melingo se hizo cargo de la voz.Si el inicio del "Encuentro Maximalista" había sido con las páginas menos revisitadas de Los Twist, para el final quedaron algunos de los grandes éxitos que fueron parte de "La dicha en movimiento", el disco que hace 40 años partió las aguas del rock argentino.Secundado por Michelle Bliman en voz y saxo, además de la trompeta de Hugo Lobo y la guitarra de Sol Bassa, Melingo arremetió con "S.O.S. Sos una rica banana" y "Jugando Hulla-Hulla".Para el broche finalCon la promesa de una cuarta parte de esta saga para diciembre, Melingo y todos los invitados ofrecieron el saludo final. La imagen de tantas figuras sobre el escenario en el reducto de Palermo redondeó la idea que el grandilocuente título de "Encuentro Maximalista" estuvo más que justificado.