Se incendió un departamento en un edificio del centro porteño

Ahora. Libertad y Bartolomé Mitre. Incendio en casa de inquilinato. Fuego generalizado en 2 pisos. Bomberos de la Ciudad y Befer trabajan en el lugar. Se rescató a una mujer que estaba atrapada. No hay más víctimas. @batransito @solotransito pic.twitter.com/42cyfDk71g — Emergencias BA (@EmergenciasBA) August 24, 2023

Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires combatieron este jueves a la mañana un incendio en el segundo piso de un edificio del barrio de San Nicolás, donde personal del SAME rescató a una mujer de 65 años en grave estado con quemaduras en gran parte de su cuerpo y traumatismo de cráneo, mientras se trabaja en la evacuación de edificios linderos por precaución, según informaron fuentes policiales y médicas., donde arribó también personal de Policía y del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME).Una mujer de 65 años se colgó de un cable para escapar del fuego hacia la calle desde el departamento siniestrado y fue rescatada con el 70% de su cuerpo quemado, según el director del SAME, Alberto Crescenti., añadió Crescenti en declaraciones televisivas.El titular del SAME explicó que hay seis habitaciones quemadas y se desconoce que uso se le daba a las instalaciones del inmueble.En tanto, sostuvo que se investigarán las causas del siniestro, cuya advertencia llegó a través de un llamado al número de emergencia 911 que alertó por una explosión y fuego.Por su parte, personal del SAME y Bomberos trabajan en la evacuación de los edificios linderos, donde las llamas no lograron llegar.