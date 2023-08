Alberto Fernández destacó que "los Brics son una nueva oportunidad" para el país

"Para la Argentina, los Brics son una nueva oportunidad", destaca Alberto Fernández VER VIDEO

"Formar parte de los Brics significa ser parte de un bloque que actualmente representa el 24 % del PBI global, el 16 % de las exportaciones y el 15 % de las importaciones mundiales de bienes y servicios" Alberto Fernández

El presidente Alberto Fernández destacó este jueves que la incorporación de la Argentina a los Brics -el grupo de países emergentes integrado por Brasil, Rusia, China, India y Sudáfrica- "abre un nuevo escenario y una oportunidad" y destacó la vocación "integracionista" del país., dijo Fernández por la mañana, en el inicio de su discurso en el que anunció la incorporación del país a los Brics, en la cumbre de Sudáfrica.El jefe de Estado, en un mensaje difundido por el canal de Youtube de la Casa Rosada, remarcó que lay con la incorporación a los Brics "hemos dado hoy un nuevo paso en la consolidación de la Argentina fraterna y abierta al mundo que siempre soñamos""Es una política de Estado, porque está probado que de ese modo aumentamos nuestras posibilidades de abrir nuevos mercados, de consolidar los existentes, de favorecer los flujos de inversión creando empleo, de aumentar las exportaciones y de desarrollar la aplicación de nuevas y mejores tecnologías", dijo.Fernández recordó quey en ese marco se concretaron reuniones con los jefes de Estado, cancilleres y embajadores del bloque en la "convicción de que se trata de una plataforma política y económica necesaria frente a un mundo inestable e inequitativo donde los países con economías emergentes requerimos mayores niveles de integración".Al respecto, explicó que"Ser parte de los Brics nos fortalece y no excluye otras instancias de integración, y menos todavía la orgullosa pertenencia argentina al sistema multilateral de las Naciones Unidas", puso de relieve.Asimismo, enfatizó quePor eso, enumeró que, en términos de comercio exterior argentino, los "actuales cinco países que integran los Brics representan para la Argentina el 30 % del destino de nuestras exportaciones, de modo que ya hay un camino recorrido y nuestra intención no surge de ninguna abstracción sino de nuestros intereses nacionales".En paralelo, sostuvo que, así como fortalecer nuestras oportunidades comerciales con países que mantienen relaciones de segundo orden con ellos".El Presidente insistió en que "se trata de las" y ello "potencia la agenda de los países del Sur Global y promueve herramientas para alcanzar los desafíos de desarrollo contemporáneo".Fernández, puntualmente, mencionó que el 24 de agosto de 2022 le envió una nota formal al presidente Xi Jinping en el marco de la presidencia pro-témpore que China ejercía en los Brics."Allí le expresé -contó- al presidente que los Brics constituían para la Argentina un enorme mecanismo de cooperación. Asimismo, pusimos al tanto de nuestra vocación de ingreso mediante nota al resto de los países; Brasil, Rusia, India y Sudáfrica".En otro tramo de su mensaje, el jefe de Estado aseguró que, sobre todo de nuestra región, en un mundo atravesado por marcadas tensiones geopolíticas".En ese plano, describió que se asiste a un escenario "marcado por la crisis del sistema multilateral, por la desaceleración de la economía mundial, por los shocks sobre las cadenas de suministro, por fenómenos de inflación generalizada y por la insostenibilidad de deudas externas"."Todo eso determina mayor desigualdad social al interior de los países y una profundización de la brecha Norte-Sur entre naciones, a lo que se suma el debilitamiento de muchos de los foros que nos habíamos dado para preservar la paz y promover el desarrollo", analizó el mandatario.Asimismo, consideró que los Brics "en base a su enorme peso institucional y financiero, juegan un".Fernández aseveró que "no es una cuestión menor, tampoco, subrayar que, tal como lo dispusieron diversas resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas", en relación con el reclamo de soberanía sobre las islas, usurpadas por el Reino Unido.Acerca del comercio, expresó que "tiene sentido que nuestro país se incorpore a los Brics porque cuatro provincias tienen como principal socio comercial y destino de sus exportaciones a Brasil; y para otras ocho provincias su destino número principal es China ", al tiempo que completó que para San Juan y Santa Fe," es la India el primer destino de sus productos exportables".Además, indicó que, "según la FAO (la organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura), los Brics son los países que”. "Tenemos -puso énfasis- un deber moral humanitario para evitar el crecimiento de las hambrunas, y también allí hay una oportunidad de presencia internacional de la Argentina gracias no solo a la productividad de nuestro suelo sino a la potencia de la agroindustria y la biotecnología".Además, Fernández afirmó que la política exterior argentina "seguía por valores identitarios y por intereses permanentes"."Uno de esos valores es la búsqueda permanente de mayores márgenes de justicia y bienestar para su población. Y la concreción de esa búsqueda no es contradictoria, sino todo lo contrario, con el interés permanente de aprovechar todas las oportunidades de integración existentes, siempre que no vayan en desmedro ni de la soberanía ni del crecimiento y el desarrollo", apuntó.En simultáneo, sostuvo que"Queremos aprovecharla en bien de las argentinas y los argentinos, y en especial de quienes más lo necesitan", aseveró el mandatario, al tiempo que agregó: "Es el corazón de nuestra política exterior, proyección hacia el mundo de un pueblo pacífico, amistoso, realista y digno".