Noboa busca el apoyo del partido del asesinado Villavicencio, que pone condiciones

Daniel Noboa busca ganar el balotaje del domingo 15 de octubre. Foto: AFP

El partido de Villavicencio fue tercera fuerza. Foto: AFP

Luisa González fue la más votada en primera vuelta. Foto: AFP

El Movimiento Construye, que postulaba a la presidencia de Ecuador al asesinado periodista Fernando Villavicencio y fue tercero en las elecciones del domingo, anunció este miércoles que no respaldará a Revolución Ciudadana (RC), el partido del expresidente Rafael Correa, y que analizará un eventual apoyo al conservador Daniel Noboa, que pareció enviar un mensaje al pedir “asistencia internacional” para esclarecer el homicidio.González y Noboa definirán en segunda vuelta, en octubre, quién completará el mandato del presidente Guillermo Lasso hasta mayo de 2025., señaló Construye en un comunicado, en alusión, aunque sin nombrarlo, al correísmo.Pero también advirtió que la fuerza no se pronunciará sobre Noboa “mientras no conozcamos claramente” las propuestas de ADN sobre temas propios de la “agenda legislativa y de gobierno”.En esa lista,Además, pidió al empresario hijo del magnate y ex candidato presidencial Álvaro Noboa saber “su postura sobre la seguridad social y la defensa de los jubilados”.Rato después,“Debemos sentar un precedente de respeto y pedido de justicia para la familia de Fernando Villavicencio. Por eso solicitaremos urgentemente asistencia internacional especializada para encontrar a los verdaderos autores materiales e intelectuales” del crimen, adelantó Noboa.Resaltó además que con la central de inteligencia que planea crear se investigarán “los nexos de jueces y fiscales con el crimen organizado para que el trabajo de policías y Fuerzas Armadas no sea en vano y paremos de una vez por todas la corrupción”.del Instituto Ecuatoriano del Seguro Social (IESS)., que el domingo fue cuarto, con un 14,4%, y ahora busca un acuerdo con Construye.Desde el correísmo, en tanto, la titular de RC y prefecta de Guayas, Marcela Aguiñaga, admitió que la fuerza replanteará la estrategia electoral.“La campaña sin duda alguna cambia para la segunda vuelta“, dijo Aguiñaga, en una entrevista con Ecuavisa.Para la dirigente, “hay un Ecuador distinto”, por lo que se debe “digitalizar la campaña y hay mecanismos en las redes sociales que son herramientas muy importantes para hacer contenido”.Según el diario digital Primicias, Aguiñaga hasta pareció elogiar a Noboa porque “logró entender que hablar mal” de Correa “ya no es rentable”. “Daniel hace lo suyo; el país está harto entre correísmo y anticorreísmo”, indicó.