Un hecho violento cada 38 horas hacia personas en situación de calle

El RUV fue presentado por distintas organizaciones sociales en el excentro clandestino Virrey Cevallos / Foto: Osvaldo Fantón.

Foto: Osvaldo Fantón.

Foto: Osvaldo Fantón.

La violencia hacia las personas en situación de calle, según el segundo informe de violencias hacia personas en situación de calle (PSC) difundido este miércoles.En el marco del 19º aniversario de la Massacre de Sé en San Pablo (un ataque contra personas en situación de calle donde nueve fueron asesinadas y otras seis resultaron heridas en ese estado de Brasil),(RUV), donde advirtieron un aumento del 86% en relación al 2022 de hechos violentos sobre PSC.La presentación se llevó a cabo en el Espacio para la Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos, excentro clandestino de detención, tortura y exterminio "Virrey Cevallos", ubicado en la calle Virrey Cevallos 630 del barrio porteño de Monserrat, formando parte de las actividades de "acción y denuncia" que se llevaron a cabo durante toda la semana por el Día Latinoamericano de las luchas de las PSC.Según el último informe, durante el período de agosto de 2022 y al mismo mes del corriente año, se registraron un total de 233 situaciones de violencia hacia PSC en todo el país.Del total de esas situaciones violentas,(fuerzas de seguridad y funcionarios públicos);(de otras personas de la ciudad/comunidad); yl.El RUV es una herramienta de denuncia colaborativa de registro, sistematización y visibilización de distintas formas de violencia de las que son objeto las PSC, algunas de las cualesEste registro está constituido por organizaciones comunitarias que integran la Asamblea Popular de Personas en Situación de Calle-CABA y el equipo de investigación UBACyT de Psicología "Sociabilidades por los márgenes".Milena Sapey, una de las autoras del informe, explicó a Télam que la importancia de este relevamiento radica en que "son vidas que normalmente no suelen ser contadas y en donde hay una invisibilización de la población en la cual juegan un montón de cuestiones donde la mayoría de la sociedad ignora o hace a un lado la vista cuando se trata de alguien en calle".De acuerdo al informe, las violencias registradas "no constituyen hechos aislados" y "son sistemáticos", y entre el 2022 y este de 2023 se experimentó "un aumento de los hechos de violencia hacia personas que están en situación de calle".Entre 2021 y 2022 se registraron 125 hechos de violencia, mientras que en agosto de 2022 y 2023 aumentó a la cifra de 233.Asimismo,, lo que equivale a, e implica un aumento del 108% en comparación con el 2022."El registro tiene como objetivo dar cuenta de todas esas vidas que, en muchos casos, suelen ser encontradas como NN", señaló Sapey.Por su parte, Lucia Armentano, otra de las autoras del informe, dijo a Télam que "es importante visibilizar, sobre todo la violencia estructural, ya que no son "muertes naturales" como se suelen llamar".El informe también señaló que el 40% de las PSC no supo precisar su edad, mientras que menores de 30 representan el 17.3%, entre los 30 y 60 el 35.4%, y mayores de 60 el 6.3%; y los varones representan el 82% de PSC."En el contexto local y regional de represión y violencia en el que nos encontramos, nos juntamos para alzar la voz por las personas en situación de calle y por todas las personas históricamente vulneradas en nuestros territorios", manifestaron las organizaciones presentes.