Especialistas: el descenso de una nave india en el polo sur lunar es un "logro"

Las repercusiones internacionales

India logró el primer descenso exitoso de una nave no tripulada en el polo sur de la Luna, un territorio inexplorado que podría contener reservas vitales de agua congelada y elementos preciosos, en una misión que astrónomos y especialistas en desarrollo aeroespacial definieron como un "logro tecnológico y una proeza técnica extraordinaria"., en medio de los aplausos de los científicos que observaban en la ciudad de Bengaluru, en el sur del país."¡India, llegué a mi destino y tú también! Felicitaciones, India", es el mensaje que emitió la nave y fue publicado en la cuenta oficial de ISRO en la red social X (ex Twitter).De esta forma, el país con más de 1.400 millones de habitantes logró sumarse a las naciones que pudieron descender en la Luna - Estados Unidos, China y Rusia - con la diferencia de que el alunizaje se produjo, por primera vez, en el polo sur del satélite natural., astrónomo e investigador del Conicet, se refirió a este hecho como "un logro tecnológico extraordinario y un premio al desarrollo espacial que ha tenido India en el último tiempo en la exploración planetaria"."India es una nación que hasta hace diez años estaba vista como uno de los países emergentes en el sector y ahora es un claro jugador con una presencia ascendente en la exploración del sistema solar", aseguró a Télam el investigador.Entre las implicancias de la llegada polar a la Luna, Bertucci destacó que la labor, calificada de una "proeza técnica extraordinaria" implica, a su vez, "una gran pericia técnica, porque tiene sus complicaciones. Sobre todo demuestra una gran capacidad de realizar maniobras de carácter automático y de alto riesgo".Este exitoso alunizaje llega unos días después de que una sonda rusa se estrellara en la misma región, y cuatro años después de que el anterior intento indio fracasase en el último momento, según publicó la agencia de noticias AFP.El polo sur lunar es un territorio inexplorado que los científicos creen que podría contener reservas vitales de agua congelada y elementos preciosos.Al respecto, el astrónomoseñaló que "el polo sur de la Luna está siendo observado y deseado por las grande potencias espaciales por la presencia de hielo".Su existencia en el satélite configura "un elemento vital" tanto para investigaciones como para "poder generar una colonia tripulada estable en la Luna, que es lo que quieren hacer Estados Unidos y China. Además, tiene líquido para el cultivo de plantas y alimentos", aseguró el astrónomo.A su vez, India dispone de un programa aeroespacial de bajo costo en comparación con otras potencias, pero que creció notablemente desde que envió su primera nave a orbitar la Luna en 2008.Consultado sobre los recursos empleados por India para realizar este alunizaje, Bagú destacó la baja financiación del proyecto en contraposición con el empleo de recursos humanos "de mucha calidad"."Esta misión implicó una erogación de 75 millones de dólares, en materia espacial eso no existe. En Estados Unidos y en Europa estas misiones cuestan centenares de millones, ellos lo hicieron con calidad extraordinaria", aseguró.Sobre el escenario que despliega en materia aeroespacial la llegada de la nave no tripulada a la Luna, Bagú sostuvo que abre "el mejor de los escenarios. En uno o dos años India va a enviar astronautas al espacio, y esto la convertiría en la cuarta nación en poder enviar seres humanos al espacio por motu propio".El presupuesto de esta misión es de 74,6 millones de dólares, prueba de la frugal ingeniería espacial india, que utiliza cohetes menos potentes que los usados por Estados Unidos en el programa Apolo, por lo que la sonda tuvo que orbitar varias veces en la Tierra para ganar velocidad antes de poner rumbo a la Luna.Los expertos indican que consiguen esos bajos costos por copiar y adaptar tecnología espacial existente y aprovechando la abundancia de ingenieros altamente capacitados, que cobran mucho menos que sus homólogos extranjeros.En este sentido, el ingeniero aeronáutico Pablo Hollar, gerente de Vehículos Espaciales de la empresa aeroespacial VENG, sostuvo que "los países que desarrollan la industria espacial se tienen que valer de otras industrias que normalmente no están desarrolladas o adaptadas para atender a los requerimientos espaciales, por lo cual se tienen que adaptar"."Esa adaptación genera un fomento y potencia en las capacidades tecnológicas y humanas fundamentalmente de esos países. Esto tiene una capacidad de potenciación y de derrame hacia la industria, tanto económico como tecnológico", remarcó el contratista principal del proyecto del lanzador satelital argentino Tronador II.El primer ministro de India,"En esta feliz ocasión me gustaría dirigirme a los pueblos del mundo", dijo Modi y remarcó que "el éxito de la misión lunar de la India no es sólo de la India. Este éxito pertenece a toda la humanidad".La nave Chandrayaan-3 captó la atención pública desde su despegue el 5 de agosto frente a miles de curiosos ilusionados.En tanto, videos difundidos en las redes sociales mostraban a cientos de indios celebrando en las calles la llegada de la nave a la Luna.La máxima autoridad de la NASA, Bill Nelson, tuiteó: "Felicitaciones @isro en su exitoso aterrizaje lunar Chandrayaan-3 en el Polo Sur!"."Y felicitaciones a #India por ser el cuarto país en lograr un aterrizaje suave de una nave espacial en la Luna. ¡Estamos encantados de ser su socio en esta misión!", añadió.Finalmente, los astrónomos coincidieron en que la apuesta de la India por llegar al satélite se debe, fundamentalmente, a la pugna por el "desarrollo tecnológico"."El desarrollo aeroespacial, y sobre todo el liderado por el Estado, es fundamental porque es el gran movilizador de todo el ecosistema espacial. Hacen falta grandes agencias gubernamentales espaciales que puedan dirigir el desarrollo espacial de una nación y esto es sumamente importante en el caso de los países que no están entre los más desarrollados", aseguró Bertucci.A su vez, remarcó que Argentina "tiene que imitar y eso, y sobre todo asociarse con estas potencias emergentes en el plano espacial porque pueden ser complementarias para un desarrollo más multipolar de la nueva carrera espacial".