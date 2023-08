Contradicciones en la cuarta audiencia del juicio por el crimen de Rafael Nahuel

Foto: David Sánchez.

durante la cuarta audiencia del juicio que se sigue en el Tribunal Oral Federal de General Roca por el asesinato de Rafael Nahuel, ocurrido el 25 de noviembre de 2017 en Villa Mascardi, Bariloche,Tres de los testigos pertenecen a la Prefectura y uno a la Policía Federal yentre los integrantes de la Agrupación Albatros y los mapuches de la comunidad Lafken Winkul Mapu.El suboficial Francisco Lezcano aseguró que, desde una distancia que no supo precisar,Lezcano dijo que se encontraba en la montaña y decidió no ascender hasta el lugar desde donde sus compañeros de fuerza solicitaban apoyo a través de las modulaciones del handy."Escuché los disparos y la modulación de (el cabo primero, Sergio) Cavia que decía que", señaló.El chofer del grupo Albatros Daniel Alberto Colliard permaneció en un móvil en la ruta 40 y a través del equipo de comunicación escuchó el pedido de asistencia.Una vez que se reencontró con los uniformados que subieron a la montaña dijo queque "estaban subiendo,de caña o madera con clavos en la punta, piedras y".Sobre el mismo punto, el testigo Diego Brest -también de la Prefectura, y presente en Villa Mascardi-ni que sus compañeros que subieron a la montaña se lo hayan dicho.Consultado por el auxiliar fiscal, Juan Manuel García Barrese, si a través de la modulación del handy escuchó disparos, respondió tajante: "No". "¿Y escuchó disparos en general?", fue la repregunta. "No", volvió a responder Brest.El integrante de Prefecturacuando se le preguntó si alguno de sus compañeros de armas le refirieron lo sucedido.Inicialmente negó que le hayan contado sobre el supuesto enfrentamiento, pero ante la lectura de su declaración en la instrucción de la causa, dijo recordar. "Nos quedamos debajo de un árbol (…).Otro de los puntos clave de las declaraciones de este miércoles giró en torno al conocimiento que tenían los Albatros de lade las personas que se encontraban en el predio.La insistencia en las preguntas del abogado de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Bariloche Sebastián Feudal permitió determinar quelos ocupantes del predio en disputa con Parques Nacionales.De hecho, durante su declaración, Lezcano arriesgó que se "dio cuenta" de que los mapuches "no eran argentinos". Llegó a esa conclusión porque durante la incursión en el territorio, una mujer les gritó "en forma de burla, 'éstos que vienen a defender su país'"."¿Por qué deduce eso?", le preguntó Feudal. Lezcano respondió: "Porque una persona que es de la República no va a decir esas cosas. No me parece normal para mí, no es normal que una persona del territorio diga esas cosas".También Brest reconoció que sabían que las personas a desalojar eran mapuches, aunque. Fue consultado por el abogado querellante en representación de la familia, Rubén Marigo: "¿Sabían a quién iban a desalojar, quiénes eran?…quiénes eran?", "No, yo no. No recuerdo que lo supiéramos", dijo el uniformado.Sin embargo, tras recordar que durante la instrucción Brest se refirió a los mapuches como "indios" o "algunos indios", le repreguntó: "¿Con qué sentido se refirió a esas personas como indios?". Brest respondió: "Así había escuchado yo (que los llamaban) cuando llegamos a Bariloche (…) Ahí dijeron que teníamos que desalojar a unos indios, que eran los mapuches". Especificó que se lo había escuchado decir a sus compañeros de la Prefectura.Todos los testigos pertenecientes a esa fuerza que desde ayer declararon en el juiciode acuerdo al resultado de la primera pericia balística realizada pocas horas después del asesinato.De hecho,una vez que descendió de la montaña,. Hasta ahora ninguno de los testigos -ni el propio Pintos en indagatoria ni en la instrucción- fundamentóDurante este miércoles también declaró el referente del grupo GEOF de la Policía Federal, Matías Juan Solá, quien participó del operativo de desalojo del 23 de noviembre de 2017 -dos días antes del asesinato de Rafael Nahuel- y de la inspección ocular del 7 de diciembre, custodiando al Juez de la causa, Gustavo Villanueva.La próxima semana se realizarán dos nuevas audiencias -siempre los días martes y miércoles- y está previsto que declaren como testigos otros siete integrantes de fuerzas de seguridad.