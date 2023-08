Ceriani cuestionó a JXC por su rechazo al proyecto que protege las acciones de Aerolíneas

Presidente de Aerolíneas Argentinas, Pablo Ceriani.

La única manera que tienen para justificar su intención de vender Aerolíneas es engañando a la gente. Dicen que muchos argentinos no pueden usar las low cost. FALSO.Estas empresas tuvieron más de 500 mil pasajeros en julio y representan el 35% del mercado. https://t.co/mYlcamsdui — Pablo Ceriani (@ceriani_pablo) August 23, 2023

Ceriani: "Estas empresas tuvieron más de 500 mil pasajeros en julio y representan el 35% del mercado". Foto: Alejandra Bartoliche

El presidente de Aerolíneas Argentinas, Pablo Ceriani, sostuvo este miércoles que "la única manera que tienen para justificar su intención de vender la empresa es engañando a la gente", al referirse al interbloque de Juntos por el Cambio (JxC) que criticó el proyecto de ley del oficialismo para proteger la estatización de la línea de bandera.A través de Twitter, Ceriani apuntó al argumento opositor de un supuesto privilegio de Aerolíneas sobre la competencia y dijo: "La única manera que tienen para justificar su intención de vender Aerolíneas es engañando a la gente. Dicen que muchos argentinos no pueden usar lasFalso. Estas empresas tuvieron"También dice JxC que se agrandó el. Insólito. En su último año de gestión tuvieron un déficit de USD 667M. En 2022, ese número se redujo a USD 247M y en lo que va de 2023 a USD 48M,", detalló."Aerolíneas presentó, semanas atrás, sucon una pérdida de 48 millones de dólares, lo cual representa unay no habiendo ejecutado aún el presupuesto asignado para 2023", dijo Ceriani.Agregó que "además,Hoy por cada peso que el Estado invierte lo recupera con creces en recaudación tributaria. Una inversión virtuosa que impacta en las cuentas fiscales y en la actividad económica del país".El funcionario remarcó que "el único objetivo que tiene Juntos por el Cambio es confundir a la sociedad para justificar su voluntad de privatizar Aerolíneas Argentinas. emitió un dictamen favorable en la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados a un proyecto de ley del oficialismo que reforma la ley de estatización de Aerolíneas Argentinas, con el fin de prohibir la transferencia de acciones de la línea área sin la autorización de los dos tercios de los miembros de la Cámara baja y del Senado.En tanto, JxC dejó un despacho de minoría rechazando el proyecto y ahora la discusión se trasladará al recinto de sesiones.El iexplicó mediante unan Twitter las razones por las cuales no se presentaron en la comisión que trató el proyecto.Allí se aludió a una supuesta inconstitucionalidad del proyecto y en un presunto condicionamiento legislativo para un tratamiento futuro, entre otros puntos.