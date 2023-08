"Nadie puede hacerse el que no sabe que una segunda vuelta entre Milei y Bullrich, cualquiera sea el que gane, consagrará un gobierno que podrá en riesgo derechos sociales y valores esenciales de la república y la democracia" Ricardo Alfonsín

El embajador argentino en España,, aseguró este miércoles que "muchos radicales comparten la idea de ir hacia un gobierno de unidad nacional", propuesta por el candidato presidencialBajo esa perspectiva,En diálogo con Télam, el dirigente radical planteó la necesidad de "no priorizar otra cosa que no sea evitar que a la segunda vuelta (electoral) lleguen las dos fuerzas de la derecha dura y extrema", representadas por las candidaturas presidenciales de Javier Milei (La Libertad Avanza) y Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio)."He hablado con muchos radicales que entienden que ha llegado el tiempo de desandar el camino recorrido y comparten la idea de que", dijo Alfonsín en alusión a la propuesta de Sergio Massa, candidato de Unión por la Patria (UxP) a la Casa Rosada.La noche de las elecciones PASO, desde el escenario del búnker de UxP Massa expresó sus intenciones de conformar un "gobierno de unidad nacional" en caso de llegar a la Presidencia de la Nación y llamó a "los radicales" y "a todos los sectores del campo popular" a sumarse a su propuesta.Alfonsín sostuvo quey agregó: "Habrá que ver si lo que decide el partido está o no a la altura de las circunstancias"."Nadie puede hacerse el que no sabe que una segunda vuelta entre Milei y Bullrich, cualquiera sea el que gane, consagrará un gobierno que podrá en riesgo derechos sociales y valores esenciales de la república y la democracia", evaluó el diplomático.Por esa razón, enfatizó que en, algo que es una "responsabilidad de los ciudadanos, pero también de los partidos".Alfonsín advirtió que "gane quien gane" en un hipotético balotaje entre Milei y Bullrich "ambas fuerzas acordarán y se apoyarán recíprocamente" en un eventual gobierno, y aseguró que "eso lo garantiza el líder del PRO", en alusión al exmandatario, Mauricio Macri.El embajador convocó, entonces, a "empezar ahora a trabajar" para frenar un posible "triunfo del egoísmo, el individualismo social, de la indefensión de los trabajadores y las pymes y el arancelamiento de las universidades".