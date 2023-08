Siguen lloviendo las críticas a varias de las propuestas económicas de Javier Milei

Javier Milei / Foto: Pablo Añeli

"Para dolarizar, hay que pedir prestados US$ 80.000 millones, lo que sería básicamente duplicar la deuda externa". Álvarez Agis.

"Son expresiones de una persona que quiere ejercer una dictadura y no un gobierno de derecho pleno", advirtió Mayans.

Críticas extramuros

Algunas propuestas del candidato de LLA El diputado y candidato a la presidencia promete dolarizar la economía y asegura que realizará una reducción de ministerios, que terminarán siendo solo ocho: Economía, Justicia, Interior, Seguridad, Defensa, Infraestructura, Relaciones Exteriores, además de la creación del Ministerio de Capital Humano, que acompañarán una reducción brusca del gasto público con impacto del 15% del PBI



También propone una reducción del 90% de impuestos, una flexibilización laboral que apunte a un modelo con esquema de seguros de desempleo, la apertura comercial unilateral, "dinamitar" el Banco Central, quita de subsidios económicos a las empresas y la consecuente suba de tarifas a los usuarios, promover un régimen de inversiones con foco en minería, hidrocarburos, energías renovables, y la quita del cepo al dólar.



Habrá también -asegura- una eliminación progresiva de los planes sociales y la coparticipación.



Las propuestas económicas del candidato a la presidencia de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, siguieron este miércolespolíticos y de expertos, que las calificaron de "grave error", "disparate inviable" y "opción incierta", juicios que se suman a la catarata de opiniones del mismo tenor aparecidos en la semana en curso.El exviceministro de Economía y director general ejecutivo de PXQ Consultora, Emmanuel Álvarez Agis, subrayó que la dolarización propuesta por el diputado nacional "" y advirtió que, para poder llevar a cabo una medida de ese tipo, habría que ""."Argentina cometió un montón de errores económicos y, que sería el peor", sostuvo Álvarez Agis en declaraciones formuladas esta mañana a la radio FM Urbana Play.Por otra parte, el economista comparó la coyuntura actual con la de la crisis del 2001: "El 2001 lo definía con tres parámetros: desempleo de 20%, un problema de solvencia en el sistema financiero horripilante y deflación, que el nivel general de precios bajaba, ysi no es este mes, el próximo"."Desde el punto de vista económico", subrayó, al tiempo que señaló que, desde el punto de vista social, también son distintas las coyunturas.En tanto,, advirtió este miércoles que la propuesta del candidato de LLA de eliminar la coparticipación federal "" ya que se necesita una nueva ley para reemplazar la vigente y"Hay una construcción constitucional que", dijo Mayans hoy en una entrevista al diario de Formosa La mañana on line.El senador, que en las elecciones de octubre buscará renovar su banca, explicó que la ley de coparticipación federal está reglamentada bajo "una ley convenio compleja y amplia en la que participaron el Estado nacional y los gobernadores con adhesión de las legislaturas provinciales"."Este esquema compartido convenido tiene alcance en todas las provincias, que recaudan a través del IVA, por ejemplo, recursos fiscales a través de ganancias, tributos a los combustibles y otros gravámenes que luego son redistribuidos bajo un concepto de equidad y solidaridad en todo el país", subrayó.Mayans insistió en que los dichos de Milei respecto de que eliminará la coparticipación federal de impuestos y aplicará un esquema por el cual cada distrito deberá autofinanciarse según lo que recaude o produzca, "" sostenido desde "".Añadió que la ley de coparticipación "no puede ser eliminada por ningún presidente" sino que debe ser una nueva ley la que lo haga, pero aclaró que "no existe el consenso entre las fuerzas políticas para que eso suceda".El director del Instituto de las Américas y exdirector del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, Alejandro Werner, aseguró hoy que el Fondo Monetario Internacional (FMI) percibe al candidato presidencial por La Libertad Avanza, Javier Milei, como "" y "no le encanta"Así lo expresó en declaraciones formuladas la mañana del miércoles a Radio Continental, en las que, al referirse a la cuestión electoral, afirmó: "El FMI no tiene una visión política partidista,, ya que es un personaje nuevo en la política argentina y no está claro su equipo económico".Si bien planteó que "hay muchos puntos en los que probablemente el FMI y Milei coinciden, como en ajustar fuertemente el gasto público, abrir la economía y desregularla", la propuesta de dolarización que plantea el libertario "no le encanta al FMI para la economía argentina".No obstante, aclaró Werner, los estatutos del propio organismo "le prohíben influir sobre las decisiones del tipo de cambio porque esa es una decisión del país"."Si, tenés que tener mucha mayor fortaleza en lo fiscal, en laboral, mayor flexibilidad, mayor desregulación de la economía", analizó el exmiembro del FMI.En este sentido, completó: "Entonces, si desde el FMI se sienta a negociar con un eventual gobierno de Milei, serían muy estrictos en el resto del paquete de medidas estructurales, fiscales y financieras para sostener y hacer permanente, si fuese el caso, la decisión de dolarizar".Por último, destacó que el candidato de TxP Sergio Massa "", ya que su antecesor Martín Guzmán "pensaba muy diferente al FMI en cuanto a estructuras económicas"."Massa tiene herramientas, brújula y un pensamiento económico tradicional, con lo cual sí mejoró esa situación", concluyó el exintegrante del FMI en la entrevista que concedió esta mañana.