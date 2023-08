Foto: Eva Cabrera

La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Ayelén Mazzina, afirmó que "el mejor modelo de país es con más Estado y más políticas públicas", al encabezar este miércoles en la Universidad de La Plata un acto depara promotoras territoriales en género.Mazzina entregó 1.541 tablets, de un total de 12 mil que serán entregadas en el marco del programaa promotoras territoriales de todo el país para mejorar el trabajo de acercar políticas públicas al territorio y acompañar a las personas en situación de violencia de género."Este Ministerio, desde que se puso en pie, acompañó y atendió a más de 1.600.000 personas en situación de violencia de género o vulneración de algún derecho y eso lo hicieron ustedes compañeras, ustedes (señalando a las promotoras que presenciaban el acto), señaló la ministra nacional.Destacó que la entrega de estas tablets "habla de achicar la brechas de desigualdad, que puedan contar con un elemento más para seguir trabajando, ayudándonos"."Estamos en una Universidad pública, y me permito una reflexión que tiene que ver con las últimas elecciones", dijo Mazzina en alusión a que el acto se desarrolló en el auditorio de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata.La ministra preguntó: "´¿Qué pasaría si tuviéramos un país gobernado por una persona a quien no le interesa la vida ni la dignidad de las mujeres,'"."¿Qué pasaría con los ministerios, con las áreas institucionales donde las mujeres piden ayuda porque necesitan presupuesto y políticas públicas para enfrentar la situación en la que están viviendo?", planteó.Remarcó: "¿Qué pasaría si no existiera ningún tipo de política pública pensada para mujeres y diversidades', el término de justicia social tampoco,".Graficó que sin el Estado "completar el calendario de vacunación de pibes y pibas saldría más de un millón de pesos"."¿Qué hubiese pasado con un candidato como el que ya sabe si teníamos que vivir en la pandemia, si hubiéramos tenido que pagar las vacunas?. Sólo quiénes tuvieran ese dinero iban a salvarse, no?", preguntó.Pidió a las promotoras presentes, y a las conectadas vía streaming desde otras provincias que"Y quiero pedirles disculpas y perdón, como dirigentes políticos tenemos que seguir aprendiendo a escuchar las demandas del pueblo, de las organizaciones, y a transformarlo e políticas públicas", sostuvo.Destacó que "nada de lo que logramos lo podemos hacer sin ustedes, que están en la calle, militando continuamente, acompañando"."El mejor modelo de país es con más estado, más políticas públicas, más presupuesto, más salarios dignos, más oportunidades. No es sin estado", enfatizó.Afirmó que"Cumplimos 40 años de democracia. Muchas personas ya no están, como Abuelas (de Plaza de Mayo), Madres (de Plaza de Mayo), un montón de gente que lucharon por la democracia que tenemos. Tenemos que seguir luchando por esta democracia", aseguró.Mazzina expresó: "Tenemos que mejorar el Estado, mejorar las políticas públicas, pero el Estado no puede desaparecer y las campañas y la política no es con violencia, es con cercanía, poniendo el cuerpo, y con respuestas a las demandas de la sociedad".Participaron del acto la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz y los intendentes de Ensenada y Berisso, Mario Secco y Fabián Cagliardi, respectivamente.Estela Díaz celebró la entrega de las tablets y apuntó que "con el neoliberalismo no estaríamos entregando tablets a las promotoras"."Comparto lo que dice (el Gobernador boanerense) Axel Kicillof cuando entrega netbooks a los pibes y pibas, les dice úsenla para estudiar, pero también para jugar y defender sus derechos. Úsenla para conectarse con esas redes y contarles que lo que está en juego son los derechos y la libertad real, la libertad de poder construir una sociedad con justicia social, inclusión e igualdad de género", afirmó Díaz.Remarcó que "vamos a resistir a la derecha en todas sus versiones, a favor de construir el 22 de octubre un enorme triunfo popular en La Plata, Berisso, ensenada, la provincia de Buenos Aires y la Nación, con más Estado presente".