Rudy Giuliani, exabogado de Trump, se entregará a la Justicia en Georgia

"Soy un chico grande. Puedo soportarlo. He librado batallas mucho peores", dijo Giuliani frente a las puertas de su domicilio en Nueva York / Foto: AFP.

Giuliani fue alcalde de Nueva York entre 1994 y 2001.

Acusados que ya se entregaron

Condicones especiales para Trump

Detalles de la investigación

Rudy Giuliani, el exabogado de Donald Trump , dijo que se entregará este miércoles a las autoridades de Georgia tras haber sido imputado junto al expresidente en laen ese estado del sureste de Estados Unidos.Giuliani fue imputado la semana pasada junto a otros 18 acusados, incluido el expresidente republicano, y tenía plazo hasta el viernes próximo para presentarse voluntariamente ante la Justicia en Atlanta, la capital de ese estado."Soy un chico grande. Puedo soportarlo. He librado batallas mucho peores que esta", dijo Giuliani, ex fiscal federal, a periodistas frente a las puertas de su domicilio en Nueva York."No es casual que hayan acusado a todos sus abogados", afirmó Giuliani, quien estima que "se ha politizado el sistema judicial".Giuliani restó importancia a la foto que probablemente le tomen las autoridades de la cárcel del condado de Fulton y recordó que fue fiscal antimafia en Nueva York."Me van a fotografiar. ¿No tiene gracia? Una foto del hombre que probablemente metió en la cárcel a los peores criminales del siglo XX", dijo. "Se van a desacreditar tomándome una foto".Giuliani fue alcalde de Nueva York entre 1994 y 2001, cuando la ciudad fue golpeada por los atentados del 11 de septiembre contra las Torres Gemelas. En los últimos años, trabajó como asesor jurídico de Trump."Soy el mismo Rudolph Giuliani que acabó con la mafia, que hizo de Nueva York la ciudad más segura de Estados Unidos", dijo, y sostuvo que el juicio demostrará que los cargos son "un completo engaño y una mentira".La, acusó a los 19 de participar en una conspiración para modificar la voluntad de los electores de Georgia, estado en el que el Partido Republicano había perdido en los comicios de 2020 frente al Partido Demócrata del presidente Joe Biden.Willis, que se suele usar contra las pandillas, yAdemás de esta, Trump, que parte como favorito para ganar la candidatura republicana para las elecciones de 2024,Los fiscales de Georgia han acusado al ex jefe de gabinete de la Casa Blanca Mark Meadows y a otros abogados del expresidente. John Eastman, un exabogado de campaña de Trump, y Scott Hall fueron fichados el martes, mientras que los letrados Kenneth Chesebro y Ray Smith se habrían entregado el miércoles, informó la agencia de noticias AFP.Por su parte, Trump declaró que se entregaría este jueves a las autoridades de Georgia.El lunes pasado, sus abogados acordaron pagar una fianza de 200.000 dólares, lo que le permitirá evitar la prisión preventiva, siempre que no infrinja ninguna ley.En los hechos, el millonario de 77 años quedará formalmente bajo arresto y es posible que le tomen una foto para la ficha policial, pero después será puesto en libertad, en base a las condiciones pactadas con la justicia de Georgia La cárcel de Fulton a la que irá Trump es conocida por la muerte de reclusos y sus condiciones insalubres. Allí le tomarán las dos fotos de frente y perfil, ritual penal que había logrado evitar en sus otras acusaciones, en los estados de Nueva York, Florida y Washington.El sheriff del condado de Fulton, Patrick Labat, dijo a principios de mes que quería tratar a todos los acusados por igual. "Poco importa su estatus", afirmó.La investigación comenzó por una llamada telefónica de enero de 2021 -cuya grabación se hizo pública- en la que Trump pidió a un funcionario local, Brad Raffensperger, que "encontrara" unas 12.000 boletas a su nombre que le faltaban para ganar los 16 electores de Georgia.Un gran jurado reunido en Atlanta aprobó la inculpación después de que los testigos convocados por la fiscalía declararan durante toda la jornada.La fiscal Willis fue quien creó este panel de ciudadanos con poder para investigar si había pruebas suficientes para acusar a Trump, en particular por fraude e interferencia electoral.