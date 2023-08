Rodrigo Aliendro estará fuera del equipo por casi dos meses

Foto Osvaldo Fanton.

El volante de River Plate, Rodrigo Aliendro, estará cerca de dos meses afuera del equipo tras confirmarse la luxación y el traumatismo del hombro izquierdo que sufrió en el segundo tiempo del partido ante Argentinos Juniors.que demandará de 4 a 6 semanas de entrenamiento diferenciado.La lesión de Aliendro por un tiempo prolongado se suma a la de Paulo Díaz -esguince de ligamento en la rodilla derecha- y Leandro González Pírez, con una metatarsalgia, que ya no jugaron ante Argentinos el fin de semana.luego del partido ante Vélez del 3 de septiembre en Liniers.Es decir que los lesionados van a poder jugar recién ante Arsenal el fin de semana del 17 de septiembre o en el amistoso que se programó para el 9 del mes que viene en la ciudad de San Nicolás ante la Universidad Católica.La idea del entrenador Martín Demichelis es que el equipo tenga rodaje ya que será un semestre con pocos partidos por laseliminaciones en Copa Argentina y Libertadores y además del amistoso es posible que haga prácticas a puertas cerradas contra el selectivo de River.Es que -como mucho- el equipo jugará 20 partidos hasta fines de diciembre y en octubre hay otra fecha FIFA, por lo que Demichelis necesita que los futbolistas que no van a jugar seguido puedan estar en ritmo de competencia.Con este panorama,a las 21:30 horas en el Más Monumental por la segunda fecha de la Copa de la Liga.En relación a este partido, el DT va a mantener a la defensa ya que tiene a los centrales titulares lesionados y se dará el regreso a la titularidad de Enzo Pérez en lugar de Aliendro tal como sucedió ante Argentinos el domingo.Si bien el equipo se conocerá horas antes del partido, al menos por lo que hizo en la primera parte del año, Demichelis no hará grandes modificaciones y se mantendrá la formación que eligió para jugar en la Paternal con el regreso de Nicolás de la Cruz.De jugar el volante uruguayo, el que puede salir es Agustín Palavecino o Matías Kranevitter, titular por la ausencia del capitán Enzo Pérez que no llegó bien al partido del domingo por una lesión y arrancó en el banco.