Carlos Tevez: "Izquierdoz está encaminado y me gusta Colitto de Barracas"

Aparecieron pasacalles amenazando a los jugadores de Independiente en medio de la crisis deportiva

Contra la dirigencia.

Carlos Tevez, flamante entrenador de Independiente, reveló este miércoles que la negociación por el defensor Carlos Izquierdoz está encaminada y admitió el interés por el delantero de Barracas Central Lucas Colitto.En este momento no podemos traer por traer. Ahora es un tema de la dirigencia pero está encaminado y esperamos llegar a un buen puerto porque lo esperamos", manifestó Tevez en una entrevista con ESPN.Además, el sucesor de Ricardo Zielinski admitió el interés por el delantero de Barracas Central Lucas Colitto."MTiene las características de los jugadores que estamos buscando", dijo Tevez sobre el extremo, de 29 años.En cuanto a la opción de Izquierdoz, la dirigencia le ofreció un contrato por dos años similar al que tiene en Sporting de Gijón pero la complicación está en la salida del club español.por una lesión muscular pero es un referente del plantel.Luego de su presentación oficial y tras completar la segunda práctica al frente del plantel, el "Apache" reiteró su optimismo y la recepción que tuvo por parte de los hinchas.Hoy llegué a las 7 de la mañana y todos me tratan como un hijo más. Estoy a gusto y contento", destacó el exdelantero, que espera sacar al "Rojo" de este delicado presente y después pensar en el futuro."Hablar de proyecto ahora es una equivocación pero yo creo que", planteó.Por su parte, Tevez invitó a todos los ídolos y referentes del club a unirse para hacer frente a este momento."Necesitamos a todos los ídolos. Todavía no hablé con el 'Bocha' (Ricardo Bochini) pero tienen las puertas abiertas", señaló.Tevez debutará como DT de Independiente contra Vélez Sarsfield el próximo domingo a las 19:15 en el estadio Libertadores de América- Ricardo Bochini por la segunda fecha de la zona A de la Copa de la Liga Profesional.Los jugadores de Independiente sufrieron este miércoles amenazas con pasacalles en las zonas aledañas al predio de la localidad bonaerense de Villa Domínico en los que rezaron "ganen o caminen" con imágenes de autos prendiéndose fuego.Los carteles anónimos se hicieron públicos después de la nueva derrota en la Copa de la Liga Profesional contra Colón de Santa Fe (1-0), de local, y quedar en el puesto de desempate por el descenso con el conjunto santafesino y Huracán, todos con 28 puntos.Además,", dice el afiche también anónimo.Independiente presentó este lunes a Tevez y su arribo se dio después de las negativas de Gabriel Milito, actualmente en Argentinos Juniors; de Ariel Holan, quien está sin dirigir desde julio tras su última experiencia en Universidad Católica, de Chile; de Gustavo Alfaro, libre tras su salida de Ecuador; y de Alexander Medina, de último mal paso por Vélez Sarsfield.Independiente suma 28 puntos y está en la misma línea que Colón de Santa Fe -rival que lo superó por 1 a 0 en Avellaneda el pasado fin de semana- y Huracán -al que recibirá en la cuarta jornada-. De esta manera, debiera afrontar un triangular para salvar la categoría.Otros de los equipos que están cerca de la zona de descenso directo en la tabla anual son Central Córdoba (29); Gimnasia, Banfield y Vélez (30); Unión (31), y Sarmiento (33).