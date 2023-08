Desde YPF confían en que las empresas cumplirán con el congelamiento de combustibles. Foto: Archivo

El presidente de YPF, Pablo González, confió este miércoles en que las firmas del sector podrán cumplir con el congelamiento de precios de los combustibles , al tiempo que destacó las recientes inversiones y proyectos llevados a cabo por la petrolera estatal.“Nosotros creemos que se va a poder cumplir y, sino, iremos analizando, dialogando a través de la Secretaría de Energía. Las discusiones son intensas, a mí me toca defender a YPF y mostrarle al mercado que los números nuestros (con el acuerdo de precios) dan”, afirmó González en la mañana de este miércoles en la conferencia AmCham Energy Forum, que se desarrolla en el hotel Sheraton Buenos Aires.En los mismos términos,“Estoy comunicado con la gente de nuestra red y les estamos dando herramientas para que puedan ser concesionarios de YPF, vender combustibles y tener un margen razonable de rentabilidad”, detalló.En el panel,“El año pasado informamos un crecimiento interanual de barriles equivalente al 8%, que fue el salto orgánico más importante de YPF en crecimiento de barriles de los últimos 125 años, sin tener en cuenta las absorciones”, recordó.Entre las obras, mencionó que este año “comenzó la construcción del oleoducto Vaca Muerta Norte que se inaugurará a fines de septiembre, y se puso en funcionamiento el gasoducto que va de Vaca Muerta a Biobío (Chile) después de dos años de reparación”.Entre ambas obras,Otro proyecto que resaltó fue el de Vaca Muerta Sur, el cual –indicó- “va a determinar el crecimiento de toda la industria y no solamente de YPF”.Tras lo cual,con la petrolera estatal de Malasia, Petronas.En ese marco,, un marco normativo que le otorgará al sector condiciones de estabilidad fiscal, regulatoria y cambiaria, asegurándole la seguridad jurídica necesaria para las inversiones.“Una vez aprobado, estaremos firmando la decisión final de inversión. Estuve reunido hace un mes con el CEO de Petronas (Tengku Muhammad Taufik) y ellos manifiestan constantemente su confianza en el proyecto”, indicó, y, lo cual supera –según González- lo que consume anualmente España (21 millones), iguala a Francia (25 millones) y se coloca apenas por detrás de la cantidad que produce anualmente la propia Petronas (33 millones), la cuarta productora mundial de GNL.“El proyecto de ley le saca una foto a la carga impositiva que tiene hoy la industria y le dice al inversor que a partir de ahora nadie puede inventarle más impuestos. No es una ley Petronas porque yo sé que hay otros proyectos más chicos que perfectamente pueden ingresar a la ley”, explicó el titular de YPF, quién señaló que una vez puesto en marcha, también requerirá “invertir muchísimo en producción” para abastecer a las futuras plantas de licuefacción.González calcula que, una vez completado,Para el presidente de YPF“El proyecto offshore (en el Mar Argentino) fue licitado en el Gobierno anterior, y yo lo defendí, en algún momento hasta diría en soledad, porque sé que tenemos una enorme potencialidad como ocurrió en Brasil”, concluyó González.