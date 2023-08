Alberto Fernández recibió al arzobispo García Cuerva y el padre Pepe visitó Casa Rosada

Foto archivo: Presidencia.

El presidente Alberto Fernández recibió el martes al flamante arzobispo de Buenos Aires, Jorge Ignacio García Cuerva, en un desayuno que se realizó en la Quinta de Olivos y, por la tarde, el padre Pepe Di Paola visitó la Casa de Gobierno para dialogar con funcionarios sobre la misa que se celebrará el próximo 5 de setiembre para "desagraviar" al papa Francisco luego de los embates que recibió por parte de candidatos durante la reciente campaña política.Fuentes gubernamentales confirmaron ambos encuentros que, aunque sirvieron para intercambiar pareceres sobre la situación del país, tuvieron otras motivaciones., resumió la fuente oficial que confirmó los encuentros que se originaron por razones diversas.Hace unas semanas atrás, el Presidente participó en la catedral metropolitana de la ceremonia por medio de la que García Cuerva inició su tarea pastoral al frente de la arquidiócesis de Buenos Aires en reemplazo del cardenal primado Mario Poli.Según confirmaron las fuentes,del que también participó el vicario general de la arquidiócesis, monseñor Gustavo Carrara, otro experto en la cuestión social."Fue un dialogo franco, informal. Se habló de todo un poco, del papa Francisco, de anécdotas varias, por ejemplo, del momento en que el arzobispo estaba destinado en Santa Cruz", contó a Télam un participante del encuentro en el que la cuestión social se hizo presente en el diálogo, pero no fue el centro del intercambio.Más tarde, luego del mediodía, el padre-uno de los referentes de la pastoral de villas- visitó la Casa Rosada para dialogar con funcionarios sobre la misa de "desagravio por los ultrajes al Papa Francisco en la campaña política" que se celebrará el, del barrio de Barracas.Según pudo reconstruir Télam, el cura villero recorrió varios despachos oficiales -entre ellos el del jefe de Gabinete, Agustín Rossi- acompañado por el referente del Frente Patria Grande y exprecandidato presidencialElde Buenos Aires y Gran Buenos Aires convocó para el próximo martes 5 de septiembre a, vertidos durante la campaña electoral; en particular por parte del candidato de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei.La celebración se realizará el martes 5 a las 11 en la parroquia Virgen de Caacupé, ubicada en Osvaldo Cruz 3470, en la villa 21-24 del barrio porteño de Barracas, con el objetivo de "reivindicar al Papa Francisco y rechazar todo tipo de injurias, mentiras e insultos que se están manifestando en esta campaña electoral", afirmaron los sacerdotes en un comunicado.El padre Di Paola sostuvo la mañana de este miércoles que, el candidato que resultó más votado en las PASO del 13 de agosto."Decir que el Papa es comunista es totalmente reprochable porque es una palabra que no tiene nada que ver con la realidad", dijo Di Paola en declaraciones a Radio 10 y agregó: "Llega un momento en que al escuchar a este hombre (por Milei) tenemos los católicos que parar y decir 'no, nuestro guía espiritual es alguien a quien conocemos', y tenemos que darle todo nuestro apoyo por lo que rechazamos totalmente estas acusaciones falsas".Para Di Paola,