Sin Trump, los candidatos republicanos de EEUU celebran el primer debate presidencial

Sus ocho adversarios en la competencia por la candidatura presidencial por el Partido Republicano luchan por existir en un universo político y mediático completamente centrado en los problemas judiciales de Trump / Foto: AFP.

Tump dijo esta semana que no pensaba participar del debate porque los votantes ya lo conocen y saben de su "exitosa presidencia" entre 2017 y 2021

Ron de Santis es el rival que más se le acerca a Trump en las encuestas.

El debate, corre el riesgo de quedar relegado a un segundo plano, ya que Trump brindará una entrevista a Tucker Carlson, el antiguo presentador estrella de Fox News, en el mismo horario

Las primarias republicanas

Los precandidatos presidenciales del opositorestadounidense celebrarán este miércoles su primer, quien es el claro favorito pese a las causas penales que enfrenta y que decidió no participar.considerada la favorita de los republicanos, y se hará en, en el estado de Wisconsin, a las 20 (las 22 en Argentina).Tump dijo esta semana que no pensaba participar del debate porque los votantes ya lo conocen y saben de su "exitosa presidencia" entre 2017 y 2021, en momentos en que aventaja ampliamente a sus rivales de interna en los sondeos.Pese a haber sido inculpado en cuatro causas penales este año en menos de seis meses,Sus ocho adversarios en la competencia por la candidatura presidencial por el Partido Republicano luchan por existir en un universo político y mediático completamente centrado en los problemas judiciales de Trump., deseosos de acortar distancias en las encuestas.La nómina republicana la completan el gobernador de Dakota del Norte,, el senador, el empresario Vivek Ramaswamy y los exgobernadores, todos enardecidos críticos de Trump.El debate, que también se emitirá en la plataforma Rumble, corre el riesgo de quedar relegado a un segundo plano, ya que Trump brindará una entrevista a Tucker Carlson, el antiguo presentador estrella de Fox News, en el mismo horario.Pero, además,, cuando se entregará para ser fichado como acusado de, que perdió con el presidente Joe Biden, en este estado sureño.El lunes pasado,, siempre que no infrinja ninguna ley.En los hechos,, informó la agencia de noticias AFP.que solo tiene tres candidatos, y que casi con seguridad será el presidente Biden.Trump ya se adelanta a esta posibilidad, y comparte a diario una letanía de encuestas sobre un posible duelo con su sucesor, a quien acusa, sin pruebas, de orquestar sus problemas judiciales.Por su parte,El presidente estadounidense optó, en cambio, por centrarse en su campaña, inundando el país de anuncios electorales, por ejemplo, con 25 millones de dólares gastados en atraer el voto de latinos y afroestadounidenses.