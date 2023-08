La crisis ambiental, la palabra y el tiempo, los ejes de seis muestras de Bienalsur

El museo de la Memoria de Rosario será una de las paradas de la muestra. / Foto: Redes

En torno a la problemática del medio ambiente, el tiempo y la palabra, se inaugurarán entre el jueves y el viernes en el marco de la cuarta edición de Bienalsur una serie de muestras que girarán sumando kilómetros a una cartografía internacional que hasta diciembre recorrerá más de 70 ciudades de 28 países en cinco continentes, de la mano de más de 400 artistas.La actividad comenzará este jueves a las 17 en el Museo de la Memoria (Córdoba 2019), con la apertura de la muestra “Los órdenes del amor”, un diálogo entre la obra fotográfica de Lucila Penedo y Novoa y parte de su archivo familiar, construido con los rastros del exilio durante la última dictadura cívico-militar, del que se podrá participar hasta el 22 de octubre.(Boulevard Oroño 2361) se inaugurarán las instalaciones “Giros”, curada por la directora de Proa, Adriana Rosemberg, y “Cualquier salida puede ser un encierro”, de Graciela Sacco, la cual propone traer el río al entramado urbano, como una forma de meditar sobre los límites y la tensión máxima que puede articularse en el momento previo a un estallido.Mientras que “Giros”, es una instalación en el espacio público de Mariano Clusellas y Nicolás Campodonico, que se nutre de dos viajes: uno en busca de reconocer la materia prima del acero en su fuente, la fábrica de Ternium en San Nicolás; y el periplo que emprende hacia el Alto Horno como arrabio, su transformación en planchones, su conformado en bobinas y, finalmente, su desplazamiento para transformarse en algo más.Bienalsur, informaron los organizadores.(avenida Pellegrini 2202) se inaugurará la exposición colectiva “Tiempo compartido”, cocurada por Fernando Farina y Francisco Medail, una selección de proyectos fotográficos hechos por dúos de artistas atendiendo intereses propios, como el pasado, las ciencias duras o la ficción.La exhibición, que podrá verse hasta el 22 de octubre en el Km 279,1 Bienalsur, trata, además, sobre el trabajo compartido; en ella participan, entre otros, Marcelo Brodsky, de Argentina, y Martin Parr, de Gran Bretaña.(sobre Sarmiento y el río), la cual, curada por Clarisa Appendino, muestra diferentes geografías con un mismo interés: reinventar el vínculo con la naturaleza.La exposición toma prestado su título de un ensayo del filósofo italiano Giorgio Agamben que se pregunta cuál es la casa que arde y qué hacemos mientras se quema. Las obras en su conjunto conforman un ensayo provisorio sobre esas dos cuestiones, sin ser definitivas, con el foco en un rincón de la casa: los ecosistemas de ríos y humedales paranaenses.Participan de esta muestra, que podrá verse hasta el 7 de octubre en el Km 278,9 Bienalsur, artistas y colectivos de Argentina, Brasil y Francia como Silvina Babich, Jonathas de Andrade, Stéphanie Pommeret y Thigra, entre otros.de esa ciudad (avenida de la Costa Estanislao López 2250), se inaugurará la exhibición “Esta palabra no está en el diccionario” que, cocurada por Farina, Medail y Appendino, transita la pregunta de adónde se alojan las palabras cuyos sentidos no ingresaron a la rigurosidad de la definición o a las reglas de la conjugación, pero que permanecen fuertemente adheridas a los usos de la lengua.La pregunta intenta llegar a una etimología, no tanto como origen radical sino como estado de cambio, transformación y mutación endémica en la que viven las palabras. Frente a este estado del lenguaje, la exposición reconoce un universo de sentidos alojados en un diccionario invisible de estructura abierta y cambiante que revela el estado de la performatividad de la lengua hablada.En el Km 280 Bienalsur, podrá verse hasta el 29 de octubre la muestra que reúne obra de la artista peruana Daniela Ortiz y de los argentinos Jorge Macchi, Ivana Vollaro, Juan Carlos Romero, Priscila Sandoval y Federico Cantini.