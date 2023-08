Messi: "No sé cuánto más voy a jugar pero intentaré aprovechar hasta que pueda"

Lionel Messi aseguró que todavía no piensa en su retiro del fútbol y tampoco se puso plazos, pero remarcó que intentará "aprovechar" y "disfrutar" de la carrera "hasta que pueda"."Todavía no lo pienso, soy sincero. A mí me gusta jugar, disfruto de estar con una pelota, de estar adentro de la cancha, de competir y de los entrenamientos", expresó Messi en declaraciones a Apple TV., hasta que esté bien y después veré", agregó la nueva figura de Inter Miami, en una entrevista que se difundió en la previa de la semifinal de la US Open Cup que disputará esta noche en Cincinnati FC.", insistió el capitán del seleccionado argentino.A los 36 años, Messi jugará este miércoles a las 20 la semifinal de la US Open Cup con Inter Miami ante Cincinnati.Será el séptimo partido en su primer mes como jugador de Inter Miami y tiene otros tres en agenda antes de sumarse al seleccionado argentino.El equipo dirigido por Gerardo Martino jugará el 26 de agosto ante New York RB, como visitante, en la reanudación de la MLS, luego recibirá a Nashville, de local, el 30 de agosto, y el 3 de septiembre jugará contra Los Ángeles FC, nuevamente afuera.