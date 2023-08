Los ataques rusos a puertos ucranianos destruyeron 270.000 toneladas de granos en un mes

Serguei Surovikin, cesado en el cargo

Los reiterados ataques rusos contra puertos de Ucrania destruyeron "270.000 toneladas de granos" en un mes, declaró el ministro de Infraestructura ucraniano,que comenzó cuando Rusia se retiró de una acuerdo para permitir la exportación de cereales ucranianos por el mar Negro, indicó en Facebook el ministro.La noche del martes al miércoles,, que desemboca en el mar Negro, donde las fuerzas de Moscú están muy presentes.Un total de "13.000 toneladas de granos fueron destruídas" en este bombardeo, lamentó Kubrakov, informó la agencia de noticias AFP., detalló el ministro. No hubo comentarios al respecto de parte de autoridades rusas.El general ruso, quien durante un tiempo estuvo al frente de la ofensiva en Ucrania, fue, afirmaron medios rusos,"El general de ejército Serguei Surovikin fue cesado de sus funciones", afirmó la agencia de noticias estatal rusa RIA Novosti, citando una fuente al corriente de los movimientos internos en el ejército ruso.Según la agencia,Por el momento,informó la agencia de noticias AFP. Sin embargo, había especulaciones sobre su salida, ya que no tuvo apariciones públicas en las últimas semanas.El diario ruso RBK, el ex redactor jefe de la radio Eco de Moscú, Alexei Venediktov, y varios influyentes blogueros rusos anunciaron también el cese de Surovikin., que afectaría al propio Surovikin.Durante la revuelta de 24 horas del grupo de mercenarios, Surovikin pidió a los amotinados "parar" y volver a sus cuarteles "antes de que fuera demasiado tarde".Al general se le considera, no obstante, cercano a Wagner y a su líder, Yevgueni Prigozhin, quien previamente había elogiado a Surovikin., y tuvo que ordenar en noviembre la retirada de la ciudad de Jerson y de la orilla derecha del río Dniéper, en el sur ucraniano, un importante revés para Moscú.Apenas tres meses después de su nombramiento, fue relevado al frente de la operación en Ucrania por el jefe del Estado Mayor ruso, Valeri Guerasimov., por sus tácticas en Siria, en donde redujo a la mitad el tamaño de Alepo, la ciudad más poblada de ese país, en una batalla contra islamistas radicales. Fue el primer oficial del Ejército en dirigir a las fuerzas aeroespaciales y no tenía experiencia en aviación.