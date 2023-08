Los líderes de los Brics debaten incorporar más países y desdolarizar el comercio

Foto AFP

Dilma Rouseff, presidenta del banco de los BRICS. / Foto AFP

Xi Jinping, uno de los protagonistas de la cumbre. / Foto AFP

La presencia de Lula en Sudáfrica, una muestra de cómo Brasil volvió al mundo. / Foto AFP

Vladimir Putin participó de forma virtual. / Foto AFP

Líderes de los países que conforman el Brics, reunidos en una cumbre en Sudáfrica, comenzaron a abordar la cuestión de la expansión del bloque, decidido a reforzar su influencia global y a debatir una "reforma de la gobernanza mundial", y la desdolarización del comercio, entre otros temas., declaró el presidente sudafricano y anfitrión del encuentro,, durante la apertura de la sesión de la cumbre del grupo integrado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, en la que reclamó "una reforma fundamental de la gobernanza mundial para que sea más representativa".Uno de los grandes temas que las potencias emergentes del bloque Brics tienen en agenda en esta cumbre, que comenzó el martes y finalizará el jueves con la Declaración de Johannesburgo, esLa última incorporación fue Sudáfrica en 2010, que se sumó a los otros cuatro países que en 2006 comenzaron a gestar el grupo, que en conjunto representa un cuarto del PBI global y un 40% de la población del planeta.son algunas de las 40 naciones que, según los organizadores, expresaron su intención de entrar a lo que ya se definió como "Brics Plus".El martes, China, peso pesado económico del grupo, reiteró claramente su posición a favor de la expansión en la inauguración de la cumbre, y el presidente de Brasil,abogó en particular por la incorporación de Argentina, dados los vínculos económicos entre ambos vecinos sudamericanos.El ministro de Comercio chino,, en un discurso pronunciado en nombre del presidente Xi Jinping, presente en la cumbre, declaró que quería "impulsar la cuestión de la apertura a nuevos miembros".Sudáfrica sigue la misma línea, mientras que Rusia, bajo las sanciones por su invasión de Ucrania, necesita aliados diplomáticos.En tanto, el primer ministro de India,, la otra potencia económica del grupo y que recela de su rival regional chino, no abordó el tema de la expansión el primer día del encuentro y se limitó a exponer el rápido crecimiento de su país.Otro de los temas de discusión de los dirigentes de los Brics será cómo el bloque, que representa 18% del comercio mundial, puede alejarse del dólar, en un momento en que los países miembros promueven el uso de sus monedas nacionales en el comercio.Los Brics reafirmaron unánimemente en la cumbre su posición "no alineada" y su reivindicación de un mundo multipolar, en un momento de acentuada división por la invasión rusa en Ucrania.Los miembros de esta alianza, formada por países geográficamente distantes y con economías de crecimiento desigual, comparten el deseo común de afirmar su lugar en el mundo, particularmente ante la influencia de Estados Unidos y de la Unión Europea (UE).El presidente brasileño Lula declaró al margen de la cumbre que quiere estar "en pie de igualdad con la Unión Europea, Estados Unidos".Por su parte, el presidente de Rusia,, aprovechó la ocasión para denunciar en un video grabado de nuevo las "sanciones ilegítimas y la congelación ilegal de activos" por Estados Unidos.El líder del Kremlin participa a la distancia ante el riesgo de que con su viaje se active la orden de detención de la Corte Penal Internacional en la causa que investiga la deportación de niños en zonas ocupadas de Ucrania, por lo que la delegación del país es encabezada por el ministro de Relaciones Exteriores,El martes, Estados Unidos afirmó no ver a los Brics futuros "rivales geopolíticos" y expresó mantener "las sólidas relaciones" con Brasil, India y Sudáfrica.Otros grandes tópicos de esta cumbre son la lucha contra el hambre, el cambio climático y el vínculo con África y, a diferencia de lo que pasa en otros foros internacionales, la invasión a Ucrania no se anticipa como uno de los importantes temas de debate, pero tampoco queda marginado, ya que Rusia estará allí para discutirlo directamente.En las afueras de la cumbre, se realizan movilizaciones con distintos reclamos.