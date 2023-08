El Gobierno alemán aprobó la ley que facilita la autodeterminación de género. Foto: AFP

El Gobierno de Alemania propuso este miércoles, por la que también pasaron recientemente otros países europeos como España."La Constitución alemana garantiza el libre desarrollo de la personalidad y el respeto a la identidad de género. Los afectados fueron discriminados durante más de 40 años por la Ley de Transexuales. Esto se ha acabado por fin", afirmó la ministra de Familia, Lisa Paus.Esta decisión, agregó, informó la agencia de noticias alemana DPA., que aún debe ser votado en el Parlamento, tiene como propósito "facilitar el cambio de género y de nombre de pila en el registro civil para las personas transgénero, intersexuales y no binarias", precisó el Ministerio de Familia en un comunicado., explicó que el proyecto de ley es una expresión de una política que prioriza los derechos fundamentales., declaró Buschmann.Una vez que el proyecto de ley sea sancionado por el Parlamento, bastará con rellenar una declaración sobre el estado civil para cambiar de nombre y de sexo en el registro., sólo los padres o tutores tendrán la capacidad de iniciar el proceso, mientras que quienes estén por encima de los 13 podrán hacerlo por su cuenta con el consentimiento de sus progenitores.Esta es, junto con la legalización controlada del cannabis, una de las medidas sociales estrella de la coalición del jefe de Gobierno socialdemócrata, el canciller federal Olaf Scholz, con los ecologistas y los liberales del FDP.y la ultraderechista Alternativa para Alemana (AfD).Alemania se sumará así a la lista de los países que ya adoptaron el principio de autodeterminación, como Bélgica, España, Irlanda, Luxemburgo y Dinamarca.Según los Ministerios de Familia y Justicia, la ley está dirigida a personas transgénero -que no se identifican o no solo se identifican con el género que les fue asignado al nacer-, intergénero -que tienen características físicas "que no se pueden clasificar inequívocamente de acuerdo a las normas médicas como (solo) masculinas o (solo) femeninas", y no binarias -quienes no se identifican ni como hombre ni como mujer-.