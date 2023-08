Rodríguez: “Generamos desarrollos que permiten mejorar la producción bonaerense"

El ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, destacó la inversión en ciencia y tecnología / Foto: Raúl Ferrari.

"El sector público debe invertir en el desarrollo de ensayos e investigaciones" Javier Rodríguez, ministro de Desarrollo Agrario bonaerense

El encuentro “Empresas Públicas del siglo XXI: La potencia de lo colectivo” es organizado por el Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense en Tecnópolis / Foto: Archivo.

Biotecnología

La potencia de lo colectivo El encuentro “Empresas Públicas del siglo XXI: La potencia de lo colectivo” es organizado por el Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense y consiste en jornadas de exposición y debate de las que participan funcionarios, técnicos, profesionales y público en general, sobre avances tecnológicos desarrollados por empresas y organismos públicos provinciales y nacionales.



El evento comenzó el 10 de agosto y finalizará este viernes.

El ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, destacó la inversión en ciencia y tecnología que lleva adelante el Estado para generar desarrollos, y, en el marco del encuentro “Empresas Públicas del siglo XXI: La potencia de lo colectivo” en Tecnópolis.“La mejora de la producción agropecuaria y agroalimentaria no puede pensarse escindida de la innovación científico-tecnológica y, en ello, el Estado tiene un rol fundamental", dijo el titular de la cartera agraria bonaerense.En esa línea, dijo estar "convencido de que, porque esa inversión se termina multiplicando cuando sus resultados llegan a las productoras y los productores bonaerenses"."Desde el sistema de Chacras Experimentales ya generamos desarrollos y resultados concretos”, subrayó. El ministro detalló los resultados logrados a través de la red de Chacras Experimentales del MDA.El funcionario mencionó la inscripción ante el Inase de cinco nuevas variedades de trigo pan, cuatro de trigo candeal y cinco de avena; la creación de una nueva variedad de lotus tenius; el mejoramiento genético vegetal y desarrollo de seis variedades de tomate en conjunto con la UNLP y Fauba; y la propagación in vitro de batata y, próximamente, alcaucil; entre otros.Rodriguez detalló que, en materia de tecnología aplicada a la semilla, la investigación y el trabajo realizado en la Chacra Experimental Integrada (CEI) Barrow permitió desarrollar y registrar ante el Inase cuatro nuevas variedades de trigo candeal, cinco variedades de trigo pan y cinco de avena, todas con muy buen perfil sanitario y adaptadas a la zona de producción de estos cultivos.Por otro lado, la cartera informó que el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, en la que se elaboró un sistema de propagación in vitro para producir batata y, próximamente, alcauciles.“El desarrollo y uso de esta biotecnología permite múltiples beneficios como acceder a vitroplantas a precios competitivos durante todo el año y, rescatando y revalorizando variedades en proceso de extinción. De esta manera, buscamos obtener plantas libres de enfermedades, posibilitando un mayor rendimiento y productividad”, enfatizó el ministro, quien también destacó la importancia de la articulación entre el sector público y privado.En tanto, la Chacra Experimental Chascomús elaboró la una nueva variedad de Lotus tenuis, denominada Manantiales, que tiene excelente comportamiento en condiciones de encharcamiento y alcalinidad y se encuentra en etapa de evaluación ante el Inase.En esa línea, se explicó que la Estación Experimental Gorina desarrolla líneas de investigación e innovación vinculadas con tecnología de base agroecológica para el manejo de sistemas hortícolas y el mejoramiento genético de distintas variedades de vegetales.