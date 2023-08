Aníbal Fernández, sobre los robos: "Hay una vocación de generar conflicto"

Aníbal Fernández dijo que robos "no son espontáneos" y anunció comando específico para el conurbano VER VIDEO

"No se trata de personas que saquean para alimentar a sus familias"

El ministro anticipó que este miércoles se analizará la conformación de un comando específico para actuar en el conurbano. Foto: Julián Varela.

Intendentes bonaerenses denuncian circulación de noticias falsas que buscan "alterar la paz"

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, afirmó este miércoles que "hay vocación de generar una suerte de conflicto" con los robos organizados que se produjeron en los últimos días en varias provincias y adelantó que hoy se analizará la conformación de un comando específico para actuar con las cuatro fuerzas de seguridad en el conurbano bonaerense."Hay una vocación de generar una suerte de conflicto., dijo el funcionario nacional en declaraciones a la prensa en la puerta del Ministerio de Seguridad.En ese marco, Fernández anunció la realización de una reunión con los jefes de las fuerzas de seguridad para evaluar la situación, encuentro que comenzó pasadas las 11 de este miércoles."Vamos a valorar la conformación de un comando específico para tratar este tema", adelantó el ministro de Seguridad, quien señaló que hasta el momento "no hay información que permita identificar a los responsables" instigadores de los hechos delictivos.En cuanto a los autores de los hechos, dijo queante la justicia, en el marco de una causa muy dura que es robo en poblado y en banda".El ministro detalló que se está, y que la noche de este martes se comunicó con la gobernadora de Rio Negro, Arabela Carreras, para actuar en la ciudad de Bariloche; así como también en la provincia de Buenos Aires, específicamente en los municipios de Moreno y José C. Paz.Fernández remarcó quey consignó que,"Hay una vocación de hacer daño", insistió el ministro de Seguridad y agregó: "Hay que tomar cartas en el asunto, detener a los responsables y que paguen por ello".Denunciaron en las últimas horas la circulación de "falsas noticias" a través de las redes sociales, especialmente WhatsApp, en torno a presuntos saqueos, y advirtieron que esas acciones "tienen intenciones políticas" y "buscan alterar la paz entre los ciudadanos"."Ante la falsa información que circula en redes sociales sobre saqueos en Moreno, desde el municipio informamos que no se ha producido ningún hecho de estas características., advirtieron desde la comuna que conduce Mariel Fernández, quien destacó: "Junto a la Policía de la Provincia de Buenos Aires, estamos recorriendo y monitoreando nuestro municipio de Moreno, atentos a cualquier situación".Por su parte, la Municipalidad de-que conduce Ariel Sujarchuk- se informó que "en lasde supuestos saqueos a comercios a través de cadenas falsas de WhatsApp" y denunció "maniobras políticas de baja calaña"."La Municipalidad de Escobar informa que en las últimas horas detectó una organización de personas con militancia política y vocación de agitar falsas noticias de supuestos saqueos a comercios a través de cadenas de Whatsapp, cuyo objetivo es alterar el orden en el pueblo", remarcó en el comunicado.Desde-que conduce Lucas Ghi-, a través de un comunicado de prensa, se indicó que "atento a la circulación de rumores sobre presuntos disturbios en áreas comerciales del distrito,de violencia en el distrito, así como tampoco se registró ningún movimiento particular que merezca alguna medida especial".Por su parte, el Municipio de-a cargo de Mayra Mendoza- emitió un comunicado en el que hace referencia a "la difusión de mensajes y falsas noticias, principalmente en redes sociales sobre supuestos saqueos a centros comerciales que tienen como objetivo alterar la paz social"."El Municipio de Quilmes informa que, ante la difusión de mensajes y falsas noticias en redes sociales que pretenden alterar la paz social sobre supuestos saqueos en distintos centros comerciales, en Quilmes no se han producido episodios de está índole. Sin embargo, frente a la masividad de los mismos que tienen como único objetivo alterar la paz social y generar paranoia entre las y los vecinos menos atentos a la veracidad o no de los mensajes difundidos, desde la comuna se dispuso tomar medidas al respecto", informaron.En este marco, la Municipalidad de Quilmes, a través de la Secretaría de Seguridad y Ordenamiento Urbano y en conjunto con las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales, "puso a disposición todas sus herramientas de prevención para trabajar en consecuencia y anticiparse a estos rumores que buscan generar desorden y caos en la población".En tanto, desde el municipio deseñalaron que, "ante sucesos de violencia de público conocimiento en diversos distritos, este municipio informa que"Están activos la totalidad de los dispositivos locales de prevención en coordinación con las fuerzas de seguridad", indicaron.Desde el municipio que conduce Diego Valenzuela, informaron quepor agentes de fuerzas especiales provinciales", por lo que hay detenidos que ya se encuentran a disposición de la justicia"."El Centro de Monitoreo Tres de Febrero -3F COM- y toda la Secretaría de Seguridad siguen atentos a los acontecimientos y articulando el despliegue territorial con el Ministerio de Seguridad bonaerense. Ante cualquier hecho sospechoso o delictivo, te pedimos que lo denuncies al 911 u Ojos en Alerta por Whatsapp al 11-2257-2662. Nuestro equipo municipal va a estar trabajando sin descanso para llevar paz y tranquilidad a todos los barrios", destacaron.