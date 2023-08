El debate de investidura del líder del PP será el 26 y 27 de septiembre

El líder del derechista Partido Popular español, Alberto Núñez Feijóo, se someterá a un debate. / Foto: AFP:

Eldel Gobierno elen el Congreso de los Diputados, anunció este miércoles la presidenta de la Cámara baja del Parlamento.El anuncio llegótras las elecciones generales del 23 de julio, aunque por ahora el candidato no cuenta con los apoyos necesarios para lograrlo.Si el líder del PP no logra el apoyo necesario para ser investido, se activará una cuenta regresiva de dos meses durante los cuales el presidente del Gobierno en funciones, el socialista Pedro Sánchez, líder del partido PSOE, podría intentar a su vez ser investido.De no lograrlo, el rey disolvería el Congreso de los Diputados y el Senado, y convocaría nuevas elecciones generales seis semanas más tarde, es decir, a mediados de enero.En una declaración desde el Congreso de los Diputados, la cámara que tiene que votar al nuevo presidente del Gobierno,"Considero que, con esta fecha, se da un tiempo más que prudencial para que el candidato pueda realizar las negociaciones oportunas con los representantes de las diferentes formaciones políticas", señaló Armengol, informó la agencia de noticias AFP.El jefe del Estado dijo que encargó a Feijóodel Congreso de los Diputados porque es "el candidato del grupo político que ha obtenido el mayor número de escaños" en los comicios de julio.Sin embargo,, cuatro por debajo de la mayoría absoluta: los 137 de los diputados del PP, 33 del partido de extrema derecha Vox y los diputados de dos pequeños partidos regionales.Si no obtuviera la mayoría absoluta en una primera votación en el Congreso de los Diputados, podría intentarlo en una segunda 48 horas después en la que necesitará solo mayoría simple, es decir, más votos a favor que en contra, sin un piso.El martes, tanto Sánchez como Feijóo se ofrecieron al rey para intentar ser investidos, en el segundo y último día de consultas iniciadas por Felipe VI con los líderes partidarios en el Palacio de la Zarzuela de Madrid,, en el poder desde 2018, afirmó luego que Feijóo no contaba con los apoyos necesarios para ser investido y que no había otra alternativa que reeditar un Gobierno progresista como el suyo.El líder socialista cuenta por ahora con 164 votos, incluyendo 131 de su partido y 31 de la coalición de izquierda Sumar, pero espera sumar el apoyo de partidos nacionalistas e independentistas regionales, como ya ocurrió la semana pasada, cuando Armengol, su candidata, fue elegida presidenta del Congreso con 178 votos a favor.Sin embargo, dos partidos que votaron a favor de Armengol, los independentistas catalanes Izquierda Republicana de Cataluña (ERC) y Juntos por Cataluña (JxC), indicaron que venderán caro su apoyo para reeditar un Gobierno de Sánchez, lo que augura unas muy difíciles negociaciones.